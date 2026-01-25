En vivo Radio La Red
Una familia tuvo que ser rescatada tras el vuelco de una lancha: el desesperante video

Siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, fueron auxiliadas por tripulantes de una moto de agua y un yate luego de que su embarcación diera una vuelta de campana cerca de la escollera del puerto

Una familia argentina fue rescatada tras el vuelco total de la lancha en la que navegaba en Boca Grande, Punta del Este, en un episodio que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. El incidente ocurrió cerca de la escollera del puerto, donde la embarcación se dio vuelta de campana y sus ocupantes cayeron al mar.

En total, siete personas viajaban a bordo, entre ellas dos menores de edad, de 14 y 2 años, quienes quedaron a la deriva tras el accidente. La situación generó momentos de tensión y preocupación entre los presentes, hasta que dos personas que circulaban en una moto de agua advirtieron lo ocurrido y se acercaron rápidamente para asistirlos.

Las imágenes del rescate, difundidas por el usuario de redes sociales @daantesito, muestran cómo los tripulantes de la moto acuática brindaron los primeros auxilios y comenzaron a trasladar a algunos de los ocupantes hacia una embarcación de mayor porte.

Minutos después, un yate que navegaba por la zona se sumó al operativo y logró subir a bordo a todos los integrantes de la familia, quienes permanecieron a resguardo mientras se daba aviso a las autoridades.

La Prefectura Nacional Naval de Uruguay intervino poco después y coordinó el remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto, donde continuaron las tareas de control y seguridad.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez relató el episodio en sus redes sociales y detalló el operativo: “Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban. Todos fueron subidos a bordo del yate y luego Prefectura remolcó la lancha a puerto”.

Tras el procedimiento, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque todos fueron asistidos de manera preventiva.

