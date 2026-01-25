Una familia tuvo que ser rescatada tras el vuelco de una lancha: el desesperante video

La Prefectura Nacional Naval de Uruguay intervino poco después y coordinó el remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto, donde continuaron las tareas de control y seguridad.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez relató el episodio en sus redes sociales y detalló el operativo: “Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban. Todos fueron subidos a bordo del yate y luego Prefectura remolcó la lancha a puerto”.

Tras el procedimiento, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque todos fueron asistidos de manera preventiva.