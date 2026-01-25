Un tren de Trenes Argentinos arrolló a un auto este domingo por la tarde en la ciudad de Mar del Plata y dejó como saldo tres personas heridas, una de ellas un joven de 23 años que permanece internado en grave estado.
El accidente ocurrió a la altura del parque acuático Aquasol, sobre la Autovía 2. Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos.
Accidente en Ruta 2: un tren que iba a Mar del Plata embistió a un auto y dejó un herido grave
Según informaron fuentes del caso, el siniestro ocurrió pasadas las 14, a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, en cercanías del parque acuático Aquasol, cuando un Peugeot 206 fue embestido por una formación ferroviaria que cubría el trayecto Buenos Aires–Mar del Plata.
En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y un joven de 23, quienes fueron rescatados y trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.
El joven de 23 años ingresó con politraumatismos graves y, según se indicó, permanecía en quirófano durante la tarde de este domingo. En tanto, el hombre y la adolescente recibieron atención médica por lesiones de diversa consideración y se encontraban fuera de peligro.
La colisión generó un importante despliegue de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, con la intervención del Servicio de Atención al Turista (SAT), que refuerza la asistencia sanitaria en los corredores viales durante la temporada de verano en la Costa Atlántica.
En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de Aubasa, Defensa Civil y Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del accidente.
Desde las fuentes oficiales confirmaron que ningún pasajero ni trabajador del tren resultó herido y que, tras finalizar las tareas de rescate y seguridad, la circulación por la autovía y el paso a nivel fue restablecida.
Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Operativo S.A.T. (Sistema de Atención al Turista), coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud, que garantiza cobertura sanitaria en rutas clave como la 2, 3, 11, 36, 51, 56, 63, 74 y 88.
El operativo incluye la afectación de 1.137 agentes, 35 ambulancias, camionetas 4x4, minibuses para el recambio de personal y un helicóptero sanitario. Además, se reforzaron las Unidades de Pronta Atención (UPA) y las Unidades de Refuerzo Sanitario (URS) en municipios turísticos, con ampliación de horarios y fortalecimiento de las guardias.