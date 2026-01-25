Accidente en Ruta 2: un tren que iba a Mar del Plata embistió a un auto y dejó un herido grave

ruta2.

Amplio operativo de emergencia

La colisión generó un importante despliegue de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires, con la intervención del Servicio de Atención al Turista (SAT), que refuerza la asistencia sanitaria en los corredores viales durante la temporada de verano en la Costa Atlántica.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Camet de la Policía Bonaerense, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de Aubasa, Defensa Civil y Policía Científica, que llevó adelante las pericias para determinar las causas del accidente.

Desde las fuentes oficiales confirmaron que ningún pasajero ni trabajador del tren resultó herido y que, tras finalizar las tareas de rescate y seguridad, la circulación por la autovía y el paso a nivel fue restablecida.

Refuerzo sanitario en la Costa Atlántica

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Operativo S.A.T. (Sistema de Atención al Turista), coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud, que garantiza cobertura sanitaria en rutas clave como la 2, 3, 11, 36, 51, 56, 63, 74 y 88.

El operativo incluye la afectación de 1.137 agentes, 35 ambulancias, camionetas 4x4, minibuses para el recambio de personal y un helicóptero sanitario. Además, se reforzaron las Unidades de Pronta Atención (UPA) y las Unidades de Refuerzo Sanitario (URS) en municipios turísticos, con ampliación de horarios y fortalecimiento de las guardias.