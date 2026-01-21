Qué empleos fueron los más buscados en 2025 y cuáles crecerán en 2026

Los perfiles más demandados en la segunda parte del 2025

En ese contexto, los diez perfiles más demandados durante el segundo semestre de 2025 fueron operarios de depósito y logística; pickers y preparadores de pedidos; personal de carga y descarga; trabajadores de hotelería y gastronomía; representantes de atención al cliente, técnicos de mantenimiento y electromecánicos; operarios de producción y frigoríficos; clarkistas; administrativos generales y ejecutivos de cuentas y vendedores.

“Lo que vemos con claridad es que el empleo está creciendo donde hay operación real: movimiento de mercadería, producción y mantenimiento técnico. La logística, los frigoríficos y la industria alimenticia están traccionando fuerte y la tecnología aparece cada vez más integrada a procesos que antes no eran digitales”, explicó Soledad Curbelo, coordinadora de Reclutamiento y Selección en Ceta Capital Humano.

Cómo estuvo la tasa de actividad y el salario

A nivel general, el informe muestra una recuperación del empleo formal, aunque con desafíos persistentes. La tasa de actividad se ubicó en 48,6%, la tasa de empleo en 45,4% y el desempleo en 6,6%, mientras que el 36,7% de los trabajadores continúa desempeñándose en la informalidad.

En materia salarial, el salario bruto promedio del sector privado alcanzó en diciembre de 2025 los $1.798.332, con una suba interanual del 44,34%. La brecha de género sigue siendo significativa: las mujeres representan el 38% del total de trabajadores frente al 61% de hombres, aunque se observa una mayor inserción femenina en áreas como atención al cliente, administración, hotelería y salud.

Los rangos salariales relevados por la compañía de Grupo Ceta confirman el peso de los perfiles técnicos y operativos. En diciembre de 2025, un técnico de mantenimiento percibía entre $1.450.000 y $1.800.000, un clarkista entre $1.100.000 y $1.350.000, los administrativos entre $1.000.000 y $1.400.000, y los operarios de depósito entre $820.000 y $990.000.

En qué zonas hay más demanda de empleo

En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires concentró la mayor cantidad de avisos vinculados a logística, atención al cliente, administración y ventas farmacéuticas.

Córdoba mostró una demanda destacada en agroindustria, logística, producción y servicios técnicos.

En tanto, Neuquén y Río Negro registraron fuerte actividad en Oil & Gas, hotelería y mantenimiento industrial, mientras que Santa Fe combinó búsquedas en minería, producción, logística y perfiles ejecutivos.

Cuáles son las tendencias que se esperan para el 2026

Para 2026 el informe identifica cinco tendencias que marcarán el mercado laboral: mayor automatización y digitalización de procesos, con creciente demanda de técnicos especializados; expansión de los empleos vinculados a la eficiencia energética y la sostenibilidad; mayor articulación entre empresas y el sistema educativo para reducir la brecha de habilidades; avance de la digitalización en el área de Recursos Humanos; y un foco creciente en la inclusión de mujeres en sectores productivos, logísticos y tecnológicos.

“Para este año esperamos una demanda todavía más marcada de perfiles técnicos y administrativos, por eso el gran desafío sigue siendo la formación. Hay puestos disponibles que no siempre se logran cubrir por falta de capacitación específica. Es clave el trabajo conjunto entre empresas, instituciones educativas y programas de inclusión laboral para fortalecer el talento”, agregó Curbelo.

El balance de 2025 deja en evidencia que el empleo crece en los sectores donde hay inversión en producción, logística y tecnología, y proyecta para 2026 un escenario de mayor dinamismo, con oportunidades concretas para quienes cuenten con formación técnica y habilidades acordes a los nuevos procesos productivos.