Incendios forestales en Chubut: continúan algunas zonas con fuego y la lucha de los brigadistas no para

incendios-chubut-reuters Continúan algunas zonas con fuego y la lucha de los brigadistas no para.

Zonas críticas y reactivación de puntos calientes

Durante el operativo, los brigadistas debieron intervenir en áreas de difícil acceso como los cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas y el campo de Payan Delgado, donde el resurgimiento de puntos calientes obligó al uso intensivo de herramientas manuales y equipos de agua.

En el sector de El Coihue también se detectaron reactivaciones dentro del perímetro, en islas de vegetación que aún no habían sido alcanzadas por el fuego. Allí se desplegaron medios aéreos para trabajar en los sectores más inaccesibles.

En paralelo, los equipos operan en El Pedregoso y en las inmediaciones de Rincón de Lobos, con tareas de enfriamiento y repaso de líneas, con el objetivo de impedir que las llamas avancen hacia zonas no afectadas.

El panorama en el Parque Nacional Los Alerces es aún más desafiante. Según informó la administración del área protegida, más de 200 brigadistas permanecen desplegados en distintos frentes para enfrentar el avance del fuego.

Durante la noche del martes, el incendio mostró un comportamiento agresivo, especialmente en Punta Mattos y la Quebrada de León, donde las llamas descendieron en dirección a Bahía Rosales. Esta situación obligó al repliegue preventivo de brigadas en el sector norte, por razones de seguridad.

Clima adverso y riesgo de nuevos focos

El comunicado oficial del Parque Nacional advirtió que se espera un incremento en la intensidad del viento durante las próximas horas, con velocidades promedio de 25 a 35 km/h del sector norte, acompañadas por ráfagas. Además, la temperatura superaría los 30 grados, con humedad relativa mínima por debajo del 20%, un escenario crítico para el combate del fuego.

A estas condiciones se suma el riesgo de formación de columnas convectivas y pirocúmulos, fenómenos que pueden generar nuevos focos activos y complicar aún más las tareas de control. Desde distintos puntos elevados de la región se puede observar la magnitud del incendio, que continúa siendo monitoreado de forma constante.

Durante la mañana, la visibilidad reducida por el humo impidió el uso de medios aéreos, limitando las estrategias de combate en los sectores con mayor dificultad topográfica.

Las autoridades mantienen restricciones sobre la Ruta 71, habilitada únicamente hasta el retén de Bahía Rosales, que marca el límite sur de las operaciones. En tanto, la Portada Norte permanece totalmente cerrada, según el parte oficial.

Los desmoronamientos registrados entre Arrayanes y la Quebrada del León incrementan el riesgo tanto para los brigadistas que trabajan en las pendientes del Cerro Riscoso como para los vehículos que circulan por la zona. Además, sigue vigente la prohibición de navegación en sectores del lago Futalaufquen y el acceso limitado a Lago Krugger y Playa Blanca.

DH3YAFK3KVB45AQRD5LIPO5OJY Brigadistas desplegados enfrentan focos activos en distintos frentes de Los Alerces y Puerto Patriada.

Operativo conjunto y expectativa por el clima

El operativo integra recursos de fuerzas nacionales, provinciales y municipales, con el apoyo de organismos de Chile y el trabajo coordinado de los Bomberos Voluntarios de Chubut. Mientras tanto, el personal de línea continúa en terreno con tareas de control y liquidación de focos.

El monitoreo meteorológico se mantiene activo ante cualquier cambio que pueda modificar la evolución del incendio. Las autoridades coinciden en que podría haber una leve mejora hacia el final del miércoles, con la posibilidad de precipitaciones aisladas en el sector sur, un aumento de la humedad relativa y un descenso de la temperatura para el jueves.

Hasta entonces, los equipos mantienen la guardia alta, a la espera de que las condiciones climáticas ofrezcan un respiro que permita avanzar hacia la contención total de los incendios en la región.