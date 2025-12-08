ANSES deposita hasta $335.000 en diciembre para quienes se quedaron sin empleo

También pueden acceder quienes:

Sufran enfermedades o accidentes que les impidan seguir trabajando

Se vean afectados por cierres de empresas

Finalicen un vínculo laboral temporario

El objetivo central del programa es garantizar un ingreso mínimo durante el período de desempleo, evitando que la persona quede desprotegida económicamente mientras busca un nuevo empleo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo en 2025

Para iniciar el trámite y cobrar el beneficio, es obligatorio cumplir con estas condiciones:

Haber trabajado en relación de dependencia

Contar con aportes registrados

Haber sido despedido sin causa justificada

Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato

Que el despido haya sido por quiebra del empleador

Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes

Un punto clave es que no pueden acceder trabajadores informales, monotributistas ni autónomos, ya que el programa está orientado exclusivamente a personas con aportes al sistema previsional.

Plazo para hacer el trámite: hasta 90 días desde el despido

Uno de los errores más comunes es dejar pasar el tiempo. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se pierde el derecho a cobrar la prestación.

Por eso, ANSES recomienda iniciar la gestión ni bien se produce la desvinculación laboral, incluso si aún no se cuenta con toda la documentación completa.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en diciembre 2025

Desde el 1° de agosto de 2025, los montos de este beneficio se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para diciembre, los valores vigentes son:

Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)

Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM)

En la práctica, el promedio que se deposita en diciembre ronda los $322.000, aunque el monto exacto depende de:

El salario que tenía el trabajador antes del despido

Los aportes realizados

La antigüedad laboral

La duración del vínculo laboral

Cómo se cobra la Prestación por Desempleo

ANSES deposita el dinero en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que se abre de manera automática y sin costos para el beneficiario.

En el primer pago , el dinero puede retirarse por ventanilla

Luego, se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos y comercios

El beneficio no tiene descuentos ni retenciones

Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo – Diciembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES es el siguiente, según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo paso a paso

El trámite puede hacerse de forma online o presencial, según la situación del solicitante.

Paso a paso online:

Ingresar a www.anses.gob.ar

Buscar la opción “Prestación por Desempleo”

Validar identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES

Cargar la documentación del despido

Confirmar la solicitud y elegir el medio de cobro

Trámite presencial: