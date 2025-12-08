ANSES deposita hasta $335.000 en diciembre para quienes se quedaron sin empleo
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados y el calendario de pagos de un beneficio para un grupo especial de trabajadores.
Diciembre vuelve a ser un mes clave para miles de trabajadores que atraviesan una situación de transición laboral. En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados y el calendario de pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a quienes quedaron sin trabajo bajo relación de dependencia y cumplen con determinados requisitos.
Durante diciembre de 2025, el monto máximo del beneficio alcanza los $334.800, mientras que el promedio que se acredita ronda los $322.000, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La asistencia funciona como un sostén económico temporal mientras el beneficiario busca reinsertarse en el mercado laboral, cubriendo gastos básicos en un momento de alta vulnerabilidad.
En esta nota, todo lo que hay que saber: qué es la Prestación por Desempleo, quiénes pueden cobrarla, cuánto paga ANSES, el calendario completo de diciembre, cómo hacer el trámite, cuánto dura el beneficio y qué pasa si se consigue trabajo.
Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y para qué sirve
La Prestación por Desempleo es un beneficio económico mensual creado por la Ley 24.013 y administrado por ANSES. Está destinado a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato, por quiebra del empleador o por situaciones involuntarias que impidan la continuidad laboral.
También pueden acceder quienes:
Sufran enfermedades o accidentes que les impidan seguir trabajando
Se vean afectados por cierres de empresas
Finalicen un vínculo laboral temporario
El objetivo central del programa es garantizar un ingreso mínimo durante el período de desempleo, evitando que la persona quede desprotegida económicamente mientras busca un nuevo empleo.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo en 2025
Para iniciar el trámite y cobrar el beneficio, es obligatorio cumplir con estas condiciones:
Haber trabajado en relación de dependencia
Contar con aportes registrados
Haber sido despedido sin causa justificada
Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato
Que el despido haya sido por quiebra del empleador
Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes
Un punto clave es que no pueden acceder trabajadores informales, monotributistas ni autónomos, ya que el programa está orientado exclusivamente a personas con aportes al sistema previsional.
Plazo para hacer el trámite: hasta 90 días desde el despido
Uno de los errores más comunes es dejar pasar el tiempo. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se pierde el derecho a cobrar la prestación.
Por eso, ANSES recomienda iniciar la gestión ni bien se produce la desvinculación laboral, incluso si aún no se cuenta con toda la documentación completa.
Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en diciembre 2025
Desde el 1° de agosto de 2025, los montos de este beneficio se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para diciembre, los valores vigentes son:
Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)
Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM)
En la práctica, el promedio que se deposita en diciembre ronda los $322.000, aunque el monto exacto depende de:
El salario que tenía el trabajador antes del despido
Los aportes realizados
La antigüedad laboral
La duración del vínculo laboral
Cómo se cobra la Prestación por Desempleo
ANSES deposita el dinero en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que se abre de manera automática y sin costos para el beneficiario.
En el primer pago, el dinero puede retirarse por ventanilla
Luego, se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos y comercios
El beneficio no tiene descuentos ni retenciones
Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo – Diciembre 2025
El cronograma confirmado por ANSES es el siguiente, según la terminación del DNI:
DNI 0 y 1: 22 de diciembre
DNI 2 y 3: 23 de diciembre
DNI 4 y 5: 26 de diciembre
DNI 6 y 7: 29 de diciembre
DNI 8 y 9: 30 de diciembre
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo paso a paso
El trámite puede hacerse de forma online o presencial, según la situación del solicitante.
Paso a paso online:
Ingresar a www.anses.gob.ar
Buscar la opción “Prestación por Desempleo”
Validar identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES