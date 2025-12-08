En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

ANSES deposita hasta $335.000 en diciembre para quienes se quedaron sin empleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados y el calendario de pagos de un beneficio para un grupo especial de trabajadores.

Diciembre vuelve a ser un mes clave para miles de trabajadores que atraviesan una situación de transición laboral. En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados y el calendario de pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a quienes quedaron sin trabajo bajo relación de dependencia y cumplen con determinados requisitos.

Durante diciembre de 2025, el monto máximo del beneficio alcanza los $334.800, mientras que el promedio que se acredita ronda los $322.000, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La asistencia funciona como un sostén económico temporal mientras el beneficiario busca reinsertarse en el mercado laboral, cubriendo gastos básicos en un momento de alta vulnerabilidad.

En esta nota, todo lo que hay que saber: qué es la Prestación por Desempleo, quiénes pueden cobrarla, cuánto paga ANSES, el calendario completo de diciembre, cómo hacer el trámite, cuánto dura el beneficio y qué pasa si se consigue trabajo.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y para qué sirve

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico mensual creado por la Ley 24.013 y administrado por ANSES. Está destinado a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato, por quiebra del empleador o por situaciones involuntarias que impidan la continuidad laboral.

También pueden acceder quienes:

  • Sufran enfermedades o accidentes que les impidan seguir trabajando

  • Se vean afectados por cierres de empresas

  • Finalicen un vínculo laboral temporario

El objetivo central del programa es garantizar un ingreso mínimo durante el período de desempleo, evitando que la persona quede desprotegida económicamente mientras busca un nuevo empleo.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo en 2025

Para iniciar el trámite y cobrar el beneficio, es obligatorio cumplir con estas condiciones:

  • Haber trabajado en relación de dependencia

  • Contar con aportes registrados

  • Haber sido despedido sin causa justificada

  • Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato

  • Que el despido haya sido por quiebra del empleador

  • Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes

Un punto clave es que no pueden acceder trabajadores informales, monotributistas ni autónomos, ya que el programa está orientado exclusivamente a personas con aportes al sistema previsional.

ANSES_pago

Plazo para hacer el trámite: hasta 90 días desde el despido

Uno de los errores más comunes es dejar pasar el tiempo. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se pierde el derecho a cobrar la prestación.

Por eso, ANSES recomienda iniciar la gestión ni bien se produce la desvinculación laboral, incluso si aún no se cuenta con toda la documentación completa.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en diciembre 2025

Desde el 1° de agosto de 2025, los montos de este beneficio se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para diciembre, los valores vigentes son:

  • Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)

  • Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM)

En la práctica, el promedio que se deposita en diciembre ronda los $322.000, aunque el monto exacto depende de:

  • El salario que tenía el trabajador antes del despido

  • Los aportes realizados

  • La antigüedad laboral

  • La duración del vínculo laboral

Cómo se cobra la Prestación por Desempleo

ANSES deposita el dinero en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que se abre de manera automática y sin costos para el beneficiario.

  • En el primer pago, el dinero puede retirarse por ventanilla

  • Luego, se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos y comercios

  • El beneficio no tiene descuentos ni retenciones

Calendario de pagos de la Prestación por Desempleo – Diciembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES es el siguiente, según la terminación del DNI:

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo paso a paso

El trámite puede hacerse de forma online o presencial, según la situación del solicitante.

Paso a paso online:

  • Ingresar a www.anses.gob.ar

  • Buscar la opción “Prestación por Desempleo”

  • Validar identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES

  • Cargar la documentación del despido

  • Confirmar la solicitud y elegir el medio de cobro

Trámite presencial:

  • Solicitar turno en una oficina de ANSES

  • Presentar DNI y documentación respaldatoria

  • Finalizar la gestión con un agente del organismo

