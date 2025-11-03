En vivo Radio La Red
Previsional
Capital Humano
ANSES
Beneficio

Capital Humano confirmó el pago de la cuota del plan de empleo: quiénes cobran hasta $78.000

El ministerio de Sandra Pettovello dio a conocer el cronograma con las fechas en las que desembolsará este beneficio, que se hará efectivo según el método de cobro elegido.

Confirmó el pago de la cuota del plan de empleo que promueve Capital Humano (Foto: archivo).

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer el nuevo calendario de pagos del Plan Fomentar Empleo correspondiente a noviembre de 2025. Como cada mes, las acreditaciones estarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que las realizará según el método de cobro elegido por cada participante.

Fechas de pago del Plan Fomentar Empleo

El Ministerio informó que las acreditaciones se harán en dos tandas, sin distinguir la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • Martes 4 de noviembre de 2025: beneficiarios que perciben el pago a través de la aplicación BNA+.

  • Lunes 10 de noviembre de 2025: quienes optaron por cobrar por ventanilla o cajero humano.

Cabe aclarar que el depósito corresponde a la cuota de octubre, por las actividades de formación desarrolladas durante septiembre.

Empleo_programa

Montos del programa

Los valores del beneficio económico se encuentran definidos por la Resolución 832/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y dependen del tipo de capacitación cursada:

  • $78.000 para quienes asisten a cursos presenciales o semipresenciales.

  • $45.000 para quienes completaron formaciones virtuales, aunque esta modalidad ya no está habilitada para nuevas acreditaciones.

La Secretaría de Trabajo aclaró que los cursos virtuales iniciados desde septiembre de 2025 en adelante ya no generan derecho a percibir la ayuda económica. Sin embargo, quienes realizaron capacitaciones a distancia iniciadas antes de esa fecha aún recibirán el pago correspondiente este mes.

Fomentar empleo: compatibilidad con otros programas

Desde Capital Humano recordaron que el Plan Fomentar Empleo no es compatible con los programas Acompañamiento Social ni Volver al Trabajo, ambos implementados luego de la eliminación del Plan Potenciar Trabajo. Por lo tanto, quienes perciban alguno de esos beneficios no pueden acceder simultáneamente al Fomentar.

Los beneficiarios del Plan Fomentar Empleo también tienen la posibilidad de incorporarse al mercado laboral formal mediante el Programa Puente al Empleo, una iniciativa que incentiva la contratación en el sector privado mediante reducciones fiscales y beneficios para empleadores.

Este esquema fue oficializado a través de la Resolución General Conjunta 5751/2025, dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Más sobre Previsional

