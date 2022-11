Qué es la lengua vellosa negra, enfermedad bucal que padecía la escritora Julie Powell

Este miércoles, el prestigioso diario The New York Times anunció la muerte de Julie Powell, la autora del celebrado best seller "Julie and Julia: My Year of Cooking Dangerously", libro que inspiró la película “ Julie & Julia ”, de Nora Ephron, estrenada en 2009. La escritora falleció a los 49 años el 26 de octubre en su casa de Nueva York, víctima de un paro cardíaco. Powell se hizo conocida por encarar un proyecto titánico: escribir una crónica de su año preparando las 524 recetas del clásico "Mastering the Art of French Cooking, Volume 1" de Julia Child. Lo haría mediante un blog publicado en el sitio web Salon.Com. La tarea no sería fácil: Powell era una cocinera doméstica sin experiencia, y su cocina apenas una pequeña parte de un ya de por sí pequeño departamento.