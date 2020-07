Qué tener en cuenta al comprar celulares en oferta

Al momento de hacer una inversión para adquirir el equipo, recomendamos leer atentamente los siguientes consejos.

No son pocos lo que se sienten perdidos al momento de tener que elegir entre todos los modelos de celulares en ofertas. De hecho, saber leer correctamente la ficha técnica de estos equipos no es nada fácil. Por eso, en los siguientes consejos están presentes qué pautas esenciales debe tener en cuenta el comprador antes de decidirse por un equipo en particular.

En el mercado existen múltiples celulares con ofertas que llegan con precios irresistibles. Sin embargo, se debe considerar también otros factores además del importe que tenga el equipo y las facilidades de pago.

El teléfono móvil es un artículo indispensable que permite el acceso no solo a la comunicación inmediata ya sea en el plano personal o laboral, sino también es un dispositivo que cuenta con aplicaciones complementarias que, mediante internet, le facilitan al usuario por ejemplo el paso a la información.

Por ese motivo, el primer consejo es definir el uso que se le dará al teléfono móvil. No es lo mismo querer comprar un celular para simplemente llamar a un familiar o mantenerse en contacto con los nietos que, adquirir un artículo que sea útil al momento de realizar viajes o que cuente con determinadas funciones para emplearlo en el trabajo.

En el caso de requerir este artículo para un uso personal o de ocio no será necesario mirar el último modelo que haya salido en el mercado. Apuntar a una gama baja o mediana será la decisión correcta. En cambio, como herramienta de trabajo o compañero de viajes es importante orientarse a una gama más alta ya sea por el sistema de navegación más completo que puede tener, una cámara con mejor definición y mejores sistemas multimedia.

Tamaño

El tamaño de la pantalla por lo general será el factor que determine el agarre del mismo, es decir la manejabilidad del equipo, y el peso que tenga. La medida ideal es aquella que ronda en 4,7 pulgadas (una pulgada equivale a 2,54 centímetros) ya que permite escribir cómodamente o inclusive, en el caso de ser gamer jugar videojuegos con gran practicidad.

En el caso de elegir una pantalla de menor medida, el celular será más pequeño por lo cual se podrá llevar fácilmente en un bolsillo pero, es importante recalcar que ante un uso continuo del mismo durante un largo período de tiempo (por ejemplo hacer una videollamada o conferencia) quizás se vuelva incómodo.

Además, hay que considerar si el equipo es cómodo para la mano del usuario. Por eso es importante elegir un modelo que tenga una medida confortable en relación al uso que se le dará al dispositivo, la portabilidad y a la persona que lo emplea.

Almacenamiento

Las aplicaciones y las imágenes con mejor definición y calidad exigen una mayor capacidad de almacenamiento. Por eso, sobretodo para los fanáticos de la fotografía, es recomendable evaluar cuánto espacio ocupa el sistema operativo y así calcular la memoria real restante que queda para las descargas e información.

Además, algunos teléfonos cuentan con ranuras de microSD los cuales son espacios útiles para colocar una memoria externa y así incrementar el espacio de almacenamiento del móvil.

Autonomía

Otro de los electos a tener en consideración es la potencia de la batería con la que cuente el dispositivo. La misma, se mide en miliamperios y se encuentra en la ficha técnica con la sigla mHa. Este valor determina la cantidad de tiempo que, la batería le da energía al celular sin tener que cargarlo. Es por eso que, algunos móviles duran 3 días hasta que se descargan y otros 24 horas.

Otro factor que determina la durabilidad del equipo es el procesador. A mayor eficiente sea le pedirá a la batería menos energía y por lo tanto durará más tiempo. Sin embargo, si el celular utiliza muchas conexiones tales como el Bluetooth o mucho brillo en la pantalla y recordatorios constantes la batería se consumirá con rapidez.

La cámara

Si existe una afición por la fotografía o por capturar tomas en los viajes es indispensable considerar invertir en un celular con buena cámara. Una solución precisa y sólida para cubrir esta necesidad es evaluar modelos de alta gama. Este tipo de equipos trabaja en la nitidez del zoom, el proceso de optimización que tenga el disparo al momento de sacar una foto, el flash y la estabilización entre otras cuestiones.

Por supuesto que, este tipo de diseños tecnológicos, suelen contar con aplicaciones o programas de edición para retocar las imágenes o videos realizados. De este modo, se busca obtener un producto que brinde las funciones similares a una cámara profesional pero más fácil de utilizar y práctica portabilidad.