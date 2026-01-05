Quién era el montañista que murió a pocos metros de la cumbre del Aconcagua

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia mendocina. La fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal N° 11, tomó las riendas de la investigación para determinar las causas exactas de la muerte, mientras que la Comisaría 23 de Uspallata interviene en los trámites legales y la comunicación con el consulado ruso.

Otro montañista europeo falleció en Santa Cruz

Un turista italiano de 69 años murió el viernes pasado durante una caminata en la senda a Laguna de los Tres, episodio que impactó a la comunidad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por la Intendencia del Parque, el hombre sufrió un paro cardíaco en las cercanías del río Blanco, un área conocida por su exigencia física y su belleza natural. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el guía del grupo al que pertenecía la víctima alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Según la comunicación oficial compartida a través de las redes oficiales del parque, tras la notificación, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó un desfibrilador externo automático (DEA) desde el campamento Poincenot. El dispositivo indicó la necesidad de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tareas que se extendieron durante más de 40 minutos.

Pese a los esfuerzos, la persona falleció en el lugar. Personal del Parque Nacional y de Gendarmería Nacional acudió de inmediato para completar las actuaciones correspondientes y organizar la evacuación del cuerpo, en coordinación con la empresa turística involucrada de la que formaba parte la víctima.

Desde la Intendencia del Parque resaltaron la importancia de tomar precauciones al recorrer senderos de alta dificultad, como el que lleva a la Laguna de los Tres.