Actualidad
Aconcagua
Mendoza
Tragedia

Quién era el montañista que murió a pocos metros de la cumbre del Aconcagua

Un andinista perdió la vida a pocos metros de la cumbre del Cerro Aconcagua, en Mendoza, en el que fue el primer fallecimiento de la temporada de ascensos.

El ascenso al cerro Aconcagua terminó de la peor manera para un ciudadano ruso de 55 años. El montañista, identificado como Konstantin Bitiukov, perdió la vida este lunes tras descompensarse mientras transitaba el paraje conocido como “El Hombro”, una zona ubicada a casi 6.000 metros de altura y a muy poca distancia de la cima del coloso mendocino.

Tragedia en el deporte: encontraron muerta a la bicampeona olímpica Laura Dahlmeier. (Foto: Reuters)

Según los reportes oficiales, el andinista sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó un desvanecimiento inmediato.

El guía que lideraba la expedición dio aviso de urgencia y comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Durante 20 minutos, el equipo médico de la montaña le suministró oxígeno y adrenalina en un intento desesperado por estabilizarlo, pero los esfuerzos no fueron suficientes y el hombre falleció en el lugar.

ruso-aconcagua

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, junto con el cuerpo de Guardaparques, activó un operativo de emergencia que incluyó el uso de un helicóptero para llegar hasta la zona del incidente. Tras confirmar el deceso, los efectivos coordinaron las tareas para el descenso del cuerpo hacia la base del parque provincial.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia mendocina. La fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal N° 11, tomó las riendas de la investigación para determinar las causas exactas de la muerte, mientras que la Comisaría 23 de Uspallata interviene en los trámites legales y la comunicación con el consulado ruso.

Otro montañista europeo falleció en Santa Cruz

Un turista italiano de 69 años murió el viernes pasado durante una caminata en la senda a Laguna de los Tres, episodio que impactó a la comunidad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por la Intendencia del Parque, el hombre sufrió un paro cardíaco en las cercanías del río Blanco, un área conocida por su exigencia física y su belleza natural. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el guía del grupo al que pertenecía la víctima alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Embed

Según la comunicación oficial compartida a través de las redes oficiales del parque, tras la notificación, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó un desfibrilador externo automático (DEA) desde el campamento Poincenot. El dispositivo indicó la necesidad de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tareas que se extendieron durante más de 40 minutos.

Pese a los esfuerzos, la persona falleció en el lugar. Personal del Parque Nacional y de Gendarmería Nacional acudió de inmediato para completar las actuaciones correspondientes y organizar la evacuación del cuerpo, en coordinación con la empresa turística involucrada de la que formaba parte la víctima.

Desde la Intendencia del Parque resaltaron la importancia de tomar precauciones al recorrer senderos de alta dificultad, como el que lleva a la Laguna de los Tres.

