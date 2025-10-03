En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
TikTok
ESTADOS UNIDOS

Era montañista, hacía una transmisión por Tiktok y cayó al vacío desde una icónica montaña

El joven alpinista de 23 años, conocido como el “Orange tent guy”, perdió la vida tras un accidente en la recta final de su ascenso en el icónico muro de Yosemite.

Era montañista, hacía una transmisión por Tiktok y cayó al vacío desde una icónica montaña
Leé también El video del dramático accidente del cantante de Dale Q' Va: cedió el escenario y cayó al vacío
El video del dramático accidente del cantante de Dale Q Va: cedió el escenario y cayó al vacío

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Dylan Miller, a la agencia Associated Press, el escalador cayó en la parte final del recorrido, en el momento en que intentaba liberar unas bolsas que habían quedado atascadas. Según relató, se habría quedado sin cuerda de seguridad y se precipitó desde gran altura.

balin-miller-un-reconocido-alpinista-e-influencer-de-23-anos-transmitia-en-vivo-por-tiktok-cuando-ocurrio-el-accidente-foto-instagram-balinmiller-H6B2PS2DVNB4ZKEC4WMCQAPCYI

Personal del Parque Nacional y equipos de rescate acudieron de inmediato, aunque no lograron salvarlo. Conmovido, su hermano Dylan recordó la pasión que definía a Balin: “Él decía que se sentía más vivo cuando estaba escalando. Soy su hermano mayor, pero él fue mi mentor”.

El “Orange tent guy”, un referente para miles de seguidores

Conocido en TikTok como el “Orange tent guy”, gracias a su característica carpa naranja, Miller compartía en vivo sus expediciones y había cosechado miles de seguidores que incluso presenciaron el trágico final de su última ascensión.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de escaladores. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y homenajes. “Probablemente tuvo uno de los seis meses más impresionantes de escalada que cualquiera pueda recordar”, señaló el alpinista Clint Helander al Anchorage Daily News.

el-joven-de-alaska-era-reconocido-en-el-mundo-del-alpinismo-foto-instagram-balinmiller-67Y66QGTFJADHDSOJR6TUPS64Q

Criado en Alaska dentro de una familia de montañistas, Balin fue reconocido no solo por sus logros deportivos, sino también por su carácter alegre y generoso. Su madre, Jeanine Girard-Moorman, lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “Su corazón y su alma estaban en escalar. Lo amaba y nunca fue por dinero ni fama. No sé cómo voy a seguir adelante”.

Un alpinista perdió la vida por sacarse una foto

Un hecho de similar características ocurrió el último domingo cuando un alpinista perdió la vida tras caer al vacío cuando escalaba junto a un grupo de turistas en el monte Gongga, provincia de Sichuan, en China. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con los reportes locales, el hombre se había detenido para tomarse una selfie durante una pausa en el ascenso. Para hacerlo, se soltó de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido al grupo, pero perdió el equilibrio y terminó precipitándose.

La caída fue de aproximadamente 200 metros, según informaron medios chinos. Su cuerpo fue hallado a una altitud de 5300 metros.

En las imágenes, difundidas en redes, se observa cómo el escalador comienza a deslizarse sobre la nieve hasta desaparecer en el vacío, mientras sus compañeros presenciaban la escena sin poder intervenir por los riesgos que implicaba cualquier maniobra.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
TikTok
Notas relacionadas
Increíble video de un accidente en Lomas de Zamora: un auto cayó al vacío tras salir de un estacionamiento
Explosión y caída al vacío: así fue el letal accidente en una obra que dejó varios muertos
Quién es la influencer que tuvo una muerte trágica en EE.UU. y emocionó a todos con sus últimas palabras

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar