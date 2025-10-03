Era montañista, hacía una transmisión por Tiktok y cayó al vacío desde una icónica montaña

El “Orange tent guy”, un referente para miles de seguidores

Conocido en TikTok como el “Orange tent guy”, gracias a su característica carpa naranja, Miller compartía en vivo sus expediciones y había cosechado miles de seguidores que incluso presenciaron el trágico final de su última ascensión.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de escaladores. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida y homenajes. “Probablemente tuvo uno de los seis meses más impresionantes de escalada que cualquiera pueda recordar”, señaló el alpinista Clint Helander al Anchorage Daily News.

Criado en Alaska dentro de una familia de montañistas, Balin fue reconocido no solo por sus logros deportivos, sino también por su carácter alegre y generoso. Su madre, Jeanine Girard-Moorman, lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “Su corazón y su alma estaban en escalar. Lo amaba y nunca fue por dinero ni fama. No sé cómo voy a seguir adelante”.

Un alpinista perdió la vida por sacarse una foto

Un hecho de similar características ocurrió el último domingo cuando un alpinista perdió la vida tras caer al vacío cuando escalaba junto a un grupo de turistas en el monte Gongga, provincia de Sichuan, en China. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con los reportes locales, el hombre se había detenido para tomarse una selfie durante una pausa en el ascenso. Para hacerlo, se soltó de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido al grupo, pero perdió el equilibrio y terminó precipitándose.

La caída fue de aproximadamente 200 metros, según informaron medios chinos. Su cuerpo fue hallado a una altitud de 5300 metros.

En las imágenes, difundidas en redes, se observa cómo el escalador comienza a deslizarse sobre la nieve hasta desaparecer en el vacío, mientras sus compañeros presenciaban la escena sin poder intervenir por los riesgos que implicaba cualquier maniobra.