Juan Darthes condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin: la reacción de la actriz

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Cómo reaccionó Thelma Fardín la condena a Juan Darthes

“Ganamos otra vez ”, escribió Thelma Fardin, en un mensaje en el que también destacó el respaldo recibido a lo largo del proceso contra Juan Darthes. “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso ”, expresó, dedicando palabras a su entorno cercano, amistades y al equipo legal que la acompañó.

La actriz también se refirió a las personas que, a lo largo del tiempo, se acercaron para compartir sus propias experiencias y encontrar un espacio de identificación en su historia: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”. Y concluyó con un mensaje profundamente personal: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias ”.

Thelma Fardin reacción

Por su parte, Amnistía Internacional puso en valor el alcance de la resolución judicial y su impacto más allá del caso puntual: “La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia ”.

En esa misma línea, la organización destacó el peso simbólico del fallo dentro de un proceso de gran visibilidad pública: “Un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada ”. Además, remarcaron que la decisión es una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género.