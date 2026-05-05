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Juan Darthes condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin: la reacción de la actriz

Thelma Fardin se expresó en redes sociales luego del fallo del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil, que desestimó los recursos presentados por la defensa de Juan Darthés y deberá cumplir la pena de seis años en dicho país. Los detalles.

5 may 2026, 18:06
Juan Darthes condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin: la reacción de la actriz
Juan Darthes condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin: la reacción de la actriz

Juan Darthes condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin: la reacción de la actriz

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos de la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual agravado contra Thelma Fardin, por hechos ocurridos en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras se encontraban en una gira de Patito Feo.

La resolución representa un paso determinante en un proceso judicial que se extendió durante años y que tuvo una fuerte repercusión pública y mediática, tanto en Argentina como en el resto de la región. Con este fallo, la sentencia queda confirmada y establece que el actor deberá cumplir la pena en prisión, de acuerdo con la legislación brasileña.

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La confirmación del fallo fue dada a conocer por la propia actriz, quien estuvo acompañada por Amnistía Internacional y por sus abogados, Carla Junqueira y Martín Arias Duval. A través de un video difundido en sus redes sociales, expresó la mezcla de emociones que atraviesa en este momento, con un marcado sentimiento de alivio tras un proceso judicial que se extendió durante ocho años.

La decisión judicial, además de su impacto legal, tiene un peso simbólico significativo: marca un precedente en la región y refuerza la importancia de que este tipo de denuncias sean investigadas en profundidad. Con un tono de respeto y prudencia, el fallo vuelve a poner en el centro la necesidad de abordar estas situaciones con sensibilidad, acompañando a quienes denuncian y garantizando el debido proceso.

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Cómo reaccionó Thelma Fardín la condena a Juan Darthes

Ganamos otra vez ”, escribió Thelma Fardin, en un mensaje en el que también destacó el respaldo recibido a lo largo del proceso contra Juan Darthes. “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso ”, expresó, dedicando palabras a su entorno cercano, amistades y al equipo legal que la acompañó.

La actriz también se refirió a las personas que, a lo largo del tiempo, se acercaron para compartir sus propias experiencias y encontrar un espacio de identificación en su historia: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”. Y concluyó con un mensaje profundamente personal: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias ”.

Thelma Fardin reacción

Por su parte, Amnistía Internacional puso en valor el alcance de la resolución judicial y su impacto más allá del caso puntual: “La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia ”.

En esa misma línea, la organización destacó el peso simbólico del fallo dentro de un proceso de gran visibilidad pública: “Un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada ”. Además, remarcaron que la decisión es una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género.

Amnistía Internacional Thelma Fardin

     

 

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