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Quién era la mujer que murió luego de caer junto a su familia por un barranco de 80 metros

Las víctimas habían viajado desde Buenos Aires para pasar sus vacaciones en el norte argentino. La Toyota SW4 en la que circulaban se despistó en la Ruta Nacional 52, en la Cuesta de Lipán.

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Una mujer de 58 años oriunda de la provincia de Buenos Aires murió en el accidente. (Foto: gentielza Todo Jujuy)

Una mujer de 58 años oriunda de la provincia de Buenos Aires murió en el accidente. (Foto: gentielza Todo Jujuy)

Un viaje familiar de vacaciones al norte argentino terminó en tragedia en Jujuy luego de que una camioneta con cinco ocupantes se despistara y cayera por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán. Una mujer de 58 años murió en el lugar, mientras que su hija, de 33, fue diagnosticada con muerte cerebral días después del accidente.

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La víctima fatal fue identificada como Silvia Rosana Amaro, oriunda de Alejandro Korn, localidad bonaerense del partido de San Vicente. Su hija, Lorena Paola González, había sobrevivido al impacto inicial, pero permanecía internada en grave estado en el Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

Este miércoles, fuentes de la institución confirmaron que la joven sufrió muerte cerebral como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el siniestro. El accidente ocurrió durante la tarde del domingo a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en uno de los sectores montañosos más conocidos de Jujuy.

La familia había llegado al norte del país con la intención de recorrer distintos puntos turísticos de Salta y Jujuy. Para realizar el viaje habían alquilado una Toyota SW4. En el vehículo circulaban Silvia; su esposo, Narciso González, de 60 años; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena, de 33; y Augusto Coda, de 34, pareja de la joven.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años y oriunda de Alejandro Korn, murió tras la caída de una camioneta por un barranco de 80 metros en la Cuesta de Lipán.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años y oriunda de Alejandro Korn, murió tras la caída de una camioneta por un barranco de 80 metros en la Cuesta de Lipán.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control de la camioneta. El vehículo salió de la calzada y se precipitó por un barranco de unos 80 metros.

La violencia del impacto y las características del terreno complicaron el operativo. Bomberos, policías y personal de emergencias trabajaron durante varias horas para asistir y retirar a las víctimas. Cuando los rescatistas lograron llegar hasta el vehículo, encontraron a Silvia Amaro sin vida. Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Pablo Soria.

La hija de la víctima sufrió muerte cerebral tras el accidente

Desde su ingreso al centro de salud, Lorena González era quien presentaba el cuadro más grave. La mujer sufrió un traumatismo encefalocraneano severo, traumatismos en tórax y abdomen, midriasis y pérdida del conocimiento. Debido a la gravedad de su estado permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Días después del accidente, fuentes hospitalarias confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral. Su pareja, Augusto Coda, sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural.

Favio González, hermano de Lorena, permanecía estable y presentaba una subluxación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero. Por su parte, Narciso González sufrió una diástasis de pelvis y un traumatismo facial, aunque posteriormente mostró una evolución favorable respecto de su estado inicial.

La camioneta cayó por un barranco desde una altura aproximada de 80 metros. (Foto: gentileza Todo Jujuy)

La camioneta cayó por un barranco desde una altura aproximada de 80 metros. (Foto: gentileza Todo Jujuy)

Investigan por qué la camioneta cayó por el barranco

Tras el accidente, la Fiscalía ordenó una serie de peritajes sobre la Toyota SW4 para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control. Los investigadores intentan determinar si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas en la ruta o algún otro factor que pudiera haber contribuido al despiste.

Especialistas analizarán el estado del vehículo y buscarán reconstruir la mecánica del accidente a partir de las evidencias recolectadas en el lugar.

La Cuesta de Lipán forma parte de la Ruta Nacional 52 y conecta la zona de la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. Es uno de los recorridos turísticos más impactantes de la provincia y un paso habitual para quienes se dirigen desde Purmamarca hacia las Salinas Grandes.

El camino se caracteriza por sus fuertes pendientes, curvas pronunciadas y grandes desniveles, condiciones que exigen extremar las precauciones durante la conducción.

En pocas palabras

  • Tragedia en Jujuy: Cinco turistas bonaerenses sufrieron un grave accidente en la Cuesta de Lipán.
  • Desenlace fatal: Una mujer murió en el acto, y su hija fue diagnosticada con muerte cerebral días después.
  • Investigación en curso: Se perita la camioneta para determinar las causas del despiste en la Ruta Nacional 52.
Resumen generado por Thinkindot AI
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