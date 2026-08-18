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Las emotivas despedidas a las hermanas que murieron en el fatal accidente de la ruta 60

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes para las jóvenes, que vivían en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y eran oriundas de Carrodilla.

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Rosario y Juana Masó eran hermanas y murieron en un trágico accidente en la ruta 60. (Foto: Instagram @rochimaso / Facebook Juana Masó)

Rosario y Juana Masó eran hermanas y murieron en un trágico accidente en la ruta 60. (Foto: Instagram @rochimaso / Facebook Juana Masó)

La muerte de Juana y Rosario Masó, las dos jóvenes mendocinas que habían resultado gravemente heridas en un choque frontal en la ruta 60, en Maipú, generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros y las instituciones educativas a las que pertenecían. Las hermanas fallecieron este lunes, horas después del accidente en el que también murió el árbitro de fútbol Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau.

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Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para las jóvenes, que vivían en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, y eran oriundas de Carrodilla.

Juana Masó, la mayor de las hermanas, estudiaba Ingeniería Industrial. Amigos y allegados la recordaron en las redes sociales y destacaron especialmente su personalidad y el vínculo que mantenía con quienes la rodeaban. “Fuiste única, Juani”, escribió una persona. Otros mensajes se sumaron con frases como “cómo la vamos a extrañar” y “siempre en nuestros corazones”.

Una de las despedidas más emotivas fue publicada por su mejor amiga, también llamada Rosario, quien recordó los años que compartieron juntas. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía”, expresó.

En su mensaje, la joven contó que junto a Juana había aprendido “lo que era una verdadera amistad” y recordó las conversaciones que mantenían diariamente y el estrecho vínculo que habían construido. “Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise”, escribió. Y agregó: “Me enseñaste lo hermosa que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

El mensaje de la universidad para despedir a Rosario Masó

Rosario Masó, la menor de las hermanas, estudiaba Psicología en la sede Mendoza de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Desde la institución expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a sus familiares y amigos. “Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina sede Mendoza acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente”, señalaron.

En las redes sociales también se multiplicaron las despedidas para la joven. “Que tu luz sea eterna, Rochi”, fue uno de los mensajes que compartieron sus allegados.

El dolor por la muerte de las hermanas también llegó al Colegio San Luis Gonzaga, donde ambas habían transitado parte de su etapa escolar. Desde el establecimiento enviaron sus condolencias a la familia y a quienes habían sido compañeros de Juana y Rosario en las promociones 2023 y 2025. “Nos unimos en oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, expresaron.

Las hermanas, de 19 y 20 años, murieron luego de ser asistidas por personal de salud. (Foto: TikTok rochimasoo / juanimaso)

Las hermanas, de 19 y 20 años, murieron luego de ser asistidas por personal de salud. (Foto: TikTok rochimasoo / juanimaso)

Cómo fue el accidente en la Ruta 60 en el que murieron las hermanas Masó

Juana y Rosario viajaban junto a otros integrantes de su familia a bordo de una Volkswagen T-Cross cuando se produjo el choque frontal en la Ruta Provincial 60, en Maipú, Mendoza. Las dos jóvenes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde permanecieron internadas en estado crítico.

Juana murió a las 17.44 del lunes, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Rosario había sido sometida a una intervención quirúrgica debido a los graves politraumatismos que presentaba, pero falleció cerca de las 20.

Con la muerte de las dos hermanas, el accidente dejó tres víctimas fatales. En el choque también perdió la vida Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, reconocido árbitro del fútbol mendocino.

En pocas palabras

  • Despedida a hermanas: Familiares y amigos despidieron a Juana y Rosario Masó tras un fatal accidente en la Ruta 60.
  • Causa del deceso: Ambas jóvenes murieron horas después de un choque frontal que también se cobró la vida de un árbitro.
  • Instituciones educativas: La UCA y el Colegio San Luis Gonzaga expresaron sus condolencias por las alumnas fallecidas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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