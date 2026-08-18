Las emotivas despedidas a las hermanas que murieron en el fatal accidente de la ruta 60

En su mensaje, la joven contó que junto a Juana había aprendido “lo que era una verdadera amistad” y recordó las conversaciones que mantenían diariamente y el estrecho vínculo que habían construido. “Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise”, escribió. Y agregó: “Me enseñaste lo hermosa que puede ser una amistad, me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

El mensaje de la universidad para despedir a Rosario Masó

Rosario Masó, la menor de las hermanas, estudiaba Psicología en la sede Mendoza de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Desde la institución expresaron sus condolencias y acompañaron públicamente a sus familiares y amigos. “Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina sede Mendoza acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente”, señalaron.

En las redes sociales también se multiplicaron las despedidas para la joven. “Que tu luz sea eterna, Rochi”, fue uno de los mensajes que compartieron sus allegados.

El dolor por la muerte de las hermanas también llegó al Colegio San Luis Gonzaga, donde ambas habían transitado parte de su etapa escolar. Desde el establecimiento enviaron sus condolencias a la familia y a quienes habían sido compañeros de Juana y Rosario en las promociones 2023 y 2025. “Nos unimos en oración y en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, expresaron.

Las hermanas, de 19 y 20 años, murieron luego de ser asistidas por personal de salud. (Foto: TikTok rochimasoo / juanimaso)

Cómo fue el accidente en la Ruta 60 en el que murieron las hermanas Masó

Juana y Rosario viajaban junto a otros integrantes de su familia a bordo de una Volkswagen T-Cross cuando se produjo el choque frontal en la Ruta Provincial 60, en Maipú, Mendoza. Las dos jóvenes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde permanecieron internadas en estado crítico.

Juana murió a las 17.44 del lunes, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Rosario había sido sometida a una intervención quirúrgica debido a los graves politraumatismos que presentaba, pero falleció cerca de las 20.

Con la muerte de las dos hermanas, el accidente dejó tres víctimas fatales. En el choque también perdió la vida Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, reconocido árbitro del fútbol mendocino.