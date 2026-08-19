Un torneo de "farmear aura" terminó con piedrazos y botellazos

El episodio no dejó heridos de consideración. Una vez finalizada la actividad, las personas que estaban en la plaza comenzaron a retirarse. Tampoco se registraron detenciones ni intervenciones policiales relacionadas con el hecho.

"Farmear aura”

El término “farmear aura” surgió de la combinación de una expresión propia de los videojuegos y una idea extendida en la cultura digital. “Farmear” deriva del inglés “to farm” y se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de acumular experiencia o recursos.

“Aura”, por su parte, es una palabra que la Generación Z incorporó para referirse a cualidades que una persona proyecta, como la confianza, el carisma, el estilo o su capacidad para llamar la atención. La expresión se expandió principalmente a través de las redes sociales.

La tendencia también pasó de las redes sociales a los espacios públicos. Durante 2026 comenzaron a realizarse batallas de “farmear aura” en espacios abiertos y hasta competencias en eventos.

En estas competencias, dos jóvenes se colocan frente a frente y buscan destacarse mediante poses, miradas, movimientos y referencias vinculadas con memes o figuras deportivas. Los espectadores acompañan el enfrentamiento con aplausos y gritos y determinan quién logró “farmear” más aura.

A diferencia de otros desafíos difundidos en redes, estas competencias no están basadas en actividades físicas peligrosas. El objetivo consiste en mostrar personalidad, controlar los gestos y mantener la compostura frente al público y al rival.