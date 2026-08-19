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Un torneo de "farmear aura" terminó con piedrazos y botellazos

Decenas de jóvenes se habían reunido en la Plaza Mitre para participar de la competencia. La jornada se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de adultos irrumpió y comenzó a arrojar objetos contra los participantes.

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La jornada se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de adultos irrumpió y comenzó a arrojar objetos contra los participantes. (Foto: captura de pantalla)

La jornada se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de adultos irrumpió y comenzó a arrojar objetos contra los participantes. (Foto: captura de pantalla)

Una competencia de “farmear aura” que reunió a jóvenes y adolescentes en la Plaza Mitre de Mar del Plata terminó con un episodio de violencia. El ataque ocurrió el lunes, durante los últimos minutos del certamen, cuando varias personas comenzaron a arrojar piedras y botellas contra quienes participaban de la actividad.

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La convocatoria se realizó en la zona de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis, en pleno centro de la ciudad. El encuentro contó con la presencia de familias y espectadores y transcurrió sin inconvenientes hasta el tramo final.

La situación cambió cuando un grupo de adultos ingresó al lugar y empezó a lanzar piedras y botellas hacia los menores que formaban parte del torneo. Algunas personas registraron la escena con sus teléfonos y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.

En uno de los videos se observa a los agresores arrojar distintos objetos mientras algunos testigos reaccionan ante la situación. La agresión también involucró a unos tres adolescentes, que se sumaron al lanzamiento de piedras y otros elementos que encontraron en el suelo.

El episodio no dejó heridos de consideración. Una vez finalizada la actividad, las personas que estaban en la plaza comenzaron a retirarse. Tampoco se registraron detenciones ni intervenciones policiales relacionadas con el hecho.

"Farmear aura”

El término “farmear aura” surgió de la combinación de una expresión propia de los videojuegos y una idea extendida en la cultura digital. “Farmear” deriva del inglés “to farm” y se utiliza para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de acumular experiencia o recursos.

“Aura”, por su parte, es una palabra que la Generación Z incorporó para referirse a cualidades que una persona proyecta, como la confianza, el carisma, el estilo o su capacidad para llamar la atención. La expresión se expandió principalmente a través de las redes sociales.

La tendencia también pasó de las redes sociales a los espacios públicos. Durante 2026 comenzaron a realizarse batallas de “farmear aura” en espacios abiertos y hasta competencias en eventos.

En estas competencias, dos jóvenes se colocan frente a frente y buscan destacarse mediante poses, miradas, movimientos y referencias vinculadas con memes o figuras deportivas. Los espectadores acompañan el enfrentamiento con aplausos y gritos y determinan quién logró “farmear” más aura.

A diferencia de otros desafíos difundidos en redes, estas competencias no están basadas en actividades físicas peligrosas. El objetivo consiste en mostrar personalidad, controlar los gestos y mantener la compostura frente al público y al rival.

En pocas palabras

  • Torneo de "farmear aura": La competencia juvenil en Mar del Plata terminó con pedradas y botellazos por parte de adultos.
  • Violencia inesperada: Un grupo de adultos irrumpió y arrojó objetos contra los jóvenes participantes en la Plaza Mitre.
  • Sin heridos graves: El incidente no dejó heridos de consideración y no hubo intervención policial ni detenciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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