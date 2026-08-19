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Dolor por la muerte de Florencia, la hija de Lucas Sugo: la desgarradora despedida de su hermano

La familia del cantante uruguayo atraviesa un profundo dolor tras la muerte de su hija mayor. Su familia la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

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Muerte de Florencia

Muerte de Florencia, la hija de Lucas Sugo: el desgarrador mensaje de su hermano. (Foto: Instagram)

La muerte de Florencia Sugo, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores. En medio del dolor, su hermano recurrió a las redes sociales para despedirla con un desgarrador mensaje y pedir respeto para la familia.

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El joven compartió una extensa publicación en la que reflexionó sobre la importancia de valorar a los seres queridos y aprovechar cada momento junto a ellos. “No sé ni cómo explicar o qué decir. Solo simplemente amen a su familia y vivan la vida, que solo es una y de un día para el otro pueden o no estar”, escribió.

Además, pidió disfrutar del tiempo compartido con aquellas personas que forman parte de la vida cotidiana: “Disfruten minuto a minuto con las personas y los seres queridos que te rodean, sean amigos o familia y que sumen lindas cosas positivas a tu vida y sobre todo mucho amor”.

En uno de los pasajes más emotivos de la publicación, el hermano de Florencia expresó el profundo dolor que atraviesa tras su muerte y le dedicó unas últimas palabras. “Te amo y siempre te voy a amar, mi hermanita querida, de mi alma entera”, comenzó.

Luego hizo referencia a los difíciles momentos que había atravesado Florencia durante el último tiempo: “Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya se pasó y calmó”.

El joven reconoció que todavía le resulta difícil asimilar la pérdida y aseguró que toda la familia sentirá profundamente su ausencia. “Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amás y te quieren de este mundo”, expresó.

Y agregó: “Te amo, mi hermanita querida de mi alma. Me duele y no puedo creer todavía que esté escribiendo y diciendo esto”.

El pedido de la familia de Lucas Sugo tras la muerte de Florencia

Hacia el final del mensaje, el hermano de Florencia realizó un pedido especial para quienes quieran acompañar a la familia durante este momento. “Solo pido que, por favor, tengan mucho pero muchísimo respeto. Es una situación muy pero muy difícil”, escribió.

En particular, hizo referencia al dolor que atraviesan sus padres, Lucas Sugo y la madre de la joven: “Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá”.

El desgarrador posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo. (Foto: Instagram / flor.sugo)

El desgarrador posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo. (Foto: Instagram / flor.sugo)

Finalmente, volvió a despedirse de su hermana con una frase cargada de emoción: “Te amo, mi hermanita, y te vamos a extrañar mucho”. La publicación se conoció en medio de las muestras de afecto y acompañamiento hacia Lucas Sugo y su familia, quienes atraviesan horas de profundo dolor por la pérdida de Florencia.

En pocas palabras

  • Dolor familiar: Murió Florencia Sugo, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, generando conmoción.
  • Mensaje del hermano: Pidió valorar a los seres queridos y vivir el presente tras la pérdida de su hermana.
  • Pedido a la prensa: La familia solicita respeto y apoyo en este difícil momento, especialmente para los padres.
Resumen generado por Thinkindot AI
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