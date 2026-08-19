Dolor por la muerte de Florencia, la hija de Lucas Sugo: la desgarradora despedida de su hermano

Luego hizo referencia a los difíciles momentos que había atravesado Florencia durante el último tiempo: “Estás en un lugar mejor y ese dolor que tanto sufriste estos últimos tiempos ya se pasó y calmó”.

El joven reconoció que todavía le resulta difícil asimilar la pérdida y aseguró que toda la familia sentirá profundamente su ausencia. “Te vamos a extrañar muchísimo todos los días, pero me quedo tranquilo sabiendo que te fuiste sin dolor y rodeada de las personas que más amás y te quieren de este mundo”, expresó.

Y agregó: “Te amo, mi hermanita querida de mi alma. Me duele y no puedo creer todavía que esté escribiendo y diciendo esto”.

El pedido de la familia de Lucas Sugo tras la muerte de Florencia

Hacia el final del mensaje, el hermano de Florencia realizó un pedido especial para quienes quieran acompañar a la familia durante este momento. “Solo pido que, por favor, tengan mucho pero muchísimo respeto. Es una situación muy pero muy difícil”, escribió.

En particular, hizo referencia al dolor que atraviesan sus padres, Lucas Sugo y la madre de la joven: “Solo necesitamos fuerzas, abrazos y mensajes lindos, principalmente mamá y papá”.

El desgarrador posteo del hermano de Florencia, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo. (Foto: Instagram / flor.sugo)

Finalmente, volvió a despedirse de su hermana con una frase cargada de emoción: “Te amo, mi hermanita, y te vamos a extrañar mucho”. La publicación se conoció en medio de las muestras de afecto y acompañamiento hacia Lucas Sugo y su familia, quienes atraviesan horas de profundo dolor por la pérdida de Florencia.