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Quiénes eran las hermanas que murieron con pocas horas de diferencia tras un brutal choque

Viajaban junto a familiares cuando la camioneta en la que circulaban chocó de frente contra un auto sobre la ruta.

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La tragedia de las hermanas que murieron en Mendoza. 

La tragedia de las hermanas que murieron en Mendoza. 

Un viaje familiar terminó convertido en una tragedia en Mendoza. Juana y Rosario Masó, dos hermanas de 21 y 19 años, murieron con apenas unas horas de diferencia después de haber resultado gravemente heridas en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 60, en el departamento de Maipú.

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Las jóvenes viajaban en una Volkswagen T-Cross junto a otros integrantes de su familia cuando el vehículo impactó de frente contra un Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, un conocido árbitro del fútbol mendocino que se convirtió en la primera víctima fatal del accidente.

Juana y Rosario sobrevivieron inicialmente al impacto y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los médicos intentaron salvarlas. Ambas atravesaban cuadros de extrema gravedad y debieron ser intervenidas quirúrgicamente.

La tragedia de las hermanas que murieron en Mendoza.&nbsp;

La tragedia de las hermanas que murieron en Mendoza.

Sin embargo, durante el lunes sus estados de salud empeoraron. Juana murió primero y, algunas horas después, se confirmó el fallecimiento de Rosario.

Así, el choque ocurrido durante la noche del domingo terminó con tres personas muertas y otros integrantes de la familia hospitalizados.

Juana estudiaba Ingeniería y Rosario quería ser médica

Las hermanas Masó eran oriundas de Carrodilla y vivían en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Juana, de 21 años, estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza. Rosario tenía 19 años y se preparaba para estudiar Medicina y cursaba el preuniversitario para ingresar a la carrera.

El choque frontal que terminó con tres muertos

La T-Cross habr&iacute;a iniciado una maniobra para sobrepasar a otro veh&iacute;culo que circulaba por la ruta. En esas circunstancias se produjo el impacto frontal contra el Peugeot 504.

La T-Cross habría iniciado una maniobra para sobrepasar a otro vehículo que circulaba por la ruta. En esas circunstancias se produjo el impacto frontal contra el Peugeot 504.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo sobre la Ruta Provincial 60, en Maipú. Juana y Rosario viajaban como acompañantes en una Volkswagen T-Cross conducida por su tío, Martín Omar Tillar. En el vehículo también iban Florencia Bettalemmi, pareja del conductor, y Ariadna Tillar, hermana del hombre.

De acuerdo con la reconstrucción inicial incorporada a la investigación y el relato de una testigo, la T-Cross habría iniciado una maniobra para sobrepasar a otro vehículo que circulaba por la ruta. En esas circunstancias se produjo el impacto frontal contra el Peugeot 504 que conducía Oscar Fernández Mercau.

La violencia del choque dejó severamente dañados ambos vehículos y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Policías, bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar para asistir y retirar a los ocupantes.

Quién era “Chacha”, el árbitro que murió en el accidente

La tercera v&iacute;ctima fatal fue Oscar An&iacute;bal Fern&aacute;ndez Mercau, de 48 a&ntilde;os, quien conduc&iacute;a el Peugeot 504 involucrado en el choque.

La tercera víctima fatal fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504 involucrado en el choque.

La tercera víctima fatal fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504 involucrado en el choque. Conocido como “Chacha”, era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento mendocino de San Martín, y tenía una extensa vinculación con el fútbol de la región.

Fernández Mercau había desarrollado una trayectoria como árbitro en distintas competencias del fútbol mendocino y era una persona conocida dentro del ambiente deportivo local.

Tras el choque fue asistido en estado crítico. Murió como consecuencia de las graves heridas provocadas por el impacto.

Investigan cómo ocurrió el accidente en la Ruta 60

La investigación deberá determinar ahora la mecánica exacta del choque y establecer las circunstancias que derivaron en el impacto frontal.

Uno de los elementos que analiza la Justicia es el testimonio que señala que el conductor de la Volkswagen T-Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso momentos antes de la colisión.

Las pericias accidentológicas serán fundamentales para determinar las posiciones de los vehículos, las velocidades a las que circulaban y el punto exacto del impacto.

En pocas palabras

  • Doble tragedia: Dos hermanas, Juana (21) y Rosario (19) Masó, murieron con horas de diferencia tras un brutal choque en Mendoza.
  • El accidente: Ocurrió en la Ruta Provincial 60, Maipú, cuando la camioneta en la que viajaban chocó de frente contra un auto.
  • Víctimas fatales: El siniestro vial también causó la muerte del conductor del otro vehículo, Oscar Aníbal Fernández Mercau, un conocido árbitro de fútbol mendocino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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