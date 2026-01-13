Qué dijo Maia Reficco sobre su relación con Franco Colapinto tras el rumor de romance: “Están empezando a...”

De acuerdo a Popgold, la explicación de las imágenes que desataron las versiones de romance radica en que “tienen muchos amigos en común y compartieron algunos días juntos en las últimas semanas. De ahí salen las fotos que él sube de ella. Y tienen muy buena onda”.

Así las cosas, lo cierto es que Maia Reficco sigue concentrada en su carrera internacional, dado que acaba de estrenar el film Dolce Villa en Netflix, al tiempo que viene de terminar los rodajes de At the Center en Nueva Orleand y The Last Sunrise en Mallorca, donde compartió elenco con estrellas como Eva Longoria y Fernando Lindez. Asimismo, el fin de semana partió al exterior para continuar con su agenda artística, motivo por el cual ya no está en Argentina.

En tanto, Franco Colapinto, quien actualmente reside en Europa y vino al país solo para celebrar en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ya está en preparándose para volver a las pistas en marzo próximo, cuando participe del primer Gran Premio del año en Australia. Mientras tanto, Maia dejó bien en claro que, al menos por el momento, lo que hay entre ellos es buena onda y amistad.

Maia Reficco

Quién es Maia Reficco, la actriz que fue vinculada a Franco Colapinto

Maia Reficco es una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional surgidas en los últimos años. Actriz, cantante y modelo argentino-estadounidense, tiene 25 años y una carrera que combina televisión, teatro y plataformas de streaming, con un recorrido que comenzó muy temprano y que hoy la encuentra instalada en los grandes escenarios del mundo. Nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y se crió entre esa ciudad y Buenos Aires, un ida y vuelta que forjó un vínculo permanente con la Argentina y que se refleja tanto en su identidad artística como en su relación con el público local.

En los últimos días, su nombre volvió a ocupar titulares a partir de rumores de un posible romance con el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Las versiones surgieron tras distintas interacciones en redes sociales, donde ambos compartieron imágenes que despertaron especulaciones entre fans y seguidores. En particular, un intercambio en Instagram y una aparición de la actriz con un casco de piloto encendieron las teorías sobre una posible conexión sentimental, aunque sin confirmaciones oficiales.

Maia Reficco 1

El gran salto a la popularidad de Maia Reficco llegó con su papel protagónico como Kally Ponce en Kally's Mashup (2017-2019), la exitosa serie de Nickelodeon que combinó actuación y música y la posicionó como una de las caras jóvenes más reconocidas de la señal. Su talento musical fue clave en ese proyecto y se convirtió en uno de los sellos distintivos de su carrera. Su llegada a la ficción se dio gracias a los covers que subía a Instagram, que llamaron la atención de la compositora Claudia Brant, quien los compartió con la producción de la serie. Con apenas 16 años, audicionó interpretando “Dangerous Woman” de Ariana Grande y obtuvo el rol que cambiaría su vida.

A los 19 años, Reficco alcanzó un hito histórico al convertirse en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en el New York City Center, un logro que impulsó definitivamente su carrera internacional. Más tarde, fue una de las protagonistas del reboot Pretty Little Liars: Original Sin(2022-2024) para HBO Max, donde interpretó a Noa Olivar, ampliando su llegada al público global. En 2024, sumó un nuevo desafío al debutar en Broadway como Eurídice en Hadestown, consolidando su lugar en el teatro musical.

Con formación artística desde la infancia e influida por su madre, la cantante Katie Viqueira, y su padre, profesor universitario, Maia Reficco construyó un perfil sólido y versátil. En el plano personal, fue vinculada en otras oportunidades con figuras como Agustín Casanova, Kit Connor y Tom Francis, aunque esos rumores nunca se confirmaron. Hoy, mientras su carrera sigue en ascenso, su nombre vuelve a estar en el centro de la escena, tanto por su trabajo como por el interés que despierta su vida privada.