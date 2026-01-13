La AFA contestó la intimación de la IGJ y aseguró que presentó todos sus balances. 

La AFA también denunció demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar balances y señaló irregularidades administrativas, como expedientes sin foliar o con hojas identificadas como “No foliar”. “El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso para encubrir años de inactividad e irregularidades”, afirmó el texto.

Asimismo, la entidad negó de manera tajante haber rechazado brindar información o haber pronunciado la frase “No te voy a mostrar nada”, como sostuvo el Inspector General. “Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa”, subrayaron.

En ese marco, la AFA recordó que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024, dejando constancia en cada caso de que la institución estaba al día con sus obligaciones.

Foto de archivo: allanamientos en la sede de la AFA.

“La IGJ ya no tiene competencia sobre la AFA”

En otro tramo del comunicado, la AFA enfatizó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y que la IGJ solo podría intervenir en trámites iniciados con anterioridad al cambio de jurisdicción.

Hacia el cierre, la entidad cuestionó a la IGJ por utilizar el espacio mediático para formular imputaciones graves sin respaldo documental y por filtrar información confidencial de balances. Según la AFA, estas acciones buscarían presionar a la institución en el contexto de un enfrentamiento político con el Gobierno.

“La AFA no se ‘escapó’ de ninguna jurisdicción para eludir controles. Lo que queda expuesto es un organismo que actuó de manera irregular y con desidia, y que ahora pretende reactivar expedientes para construir un relato ficticio de incumplimiento”, concluyó el comunicado.