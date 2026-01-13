La AFA contestó la intimación de la IGJ y aseguró que presentó todos sus balances
A través de un comunicado, la asociación que nuclea al fútbol argentino negó haber eludido controles o incumplido obligaciones. Además, cuestionó al organismo por actuar con “desidia”.
La AFA contestó la intimación de la IGJ y aseguró que presentó todos sus balances.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este martes un comunicado en el que respondió a las declaraciones y a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Daniel Roque Vítolo. La entidad que preside Claudio Tapia negó haber cometido irregularidades, afirmó que cumplió con todas sus obligaciones formales y acusó al organismo estatal de actuar con “desidia” y de construir un relato falso sobre presuntos incumplimientos.
Según explicó la AFA, ya respondió la intimación y presentó la documentación contable completa correspondiente a los ejercicios 2017-2023. Además, aclaró que el cambio de jurisdicción, de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires, fue aprobado en Asamblea, fiscalizado por veedores de la IGJ y debidamente notificado y certificado por el propio organismo.
Desde la entidad remarcaron que la IGJ participó de todo el proceso, emitió los certificados necesarios y nunca formuló objeciones al traslado, que quedó inscripto oficialmente en noviembre de 2024. “Es objetivamente falso afirmar que la AFA ‘se escapó’ o que el cambio de jurisdicción fue ilegal”, sostuvieron.
Embed
Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.
La respuesta a las acusaciones sobre balances y trámites
En el comunicado, la AFA aseguró que presentó todos sus balances en tiempo y forma y que solo recibió una observación formal, la cual fue contestada dentro del plazo legal. El resto de las supuestas “vistas” o requerimientos, indicaron, no fueron notificados oficialmente, como exige la normativa, y varios expedientes fueron archivados sin explicación.
La AFA también denunció demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar balances y señaló irregularidades administrativas, como expedientes sin foliar o con hojas identificadas como “No foliar”. “El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso para encubrir años de inactividad e irregularidades”, afirmó el texto.
Asimismo, la entidad negó de manera tajante haber rechazado brindar información o haber pronunciado la frase “No te voy a mostrar nada”, como sostuvo el Inspector General. “Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa”, subrayaron.
En ese marco, la AFA recordó que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio entre 2017 y 2024, dejando constancia en cada caso de que la institución estaba al día con sus obligaciones.
“La IGJ ya no tiene competencia sobre la AFA”
En otro tramo del comunicado, la AFA enfatizó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y que la IGJ solo podría intervenir en trámites iniciados con anterioridad al cambio de jurisdicción.
Hacia el cierre, la entidad cuestionó a la IGJ por utilizar el espacio mediático para formular imputaciones graves sin respaldo documental y por filtrar información confidencial de balances. Según la AFA, estas acciones buscarían presionar a la institución en el contexto de un enfrentamiento político con el Gobierno.
“La AFA no se ‘escapó’ de ninguna jurisdicción para eludir controles. Lo que queda expuesto es un organismo que actuó de manera irregular y con desidia, y que ahora pretende reactivar expedientes para construir un relato ficticio de incumplimiento”, concluyó el comunicado.