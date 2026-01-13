Gustavo Costas chicaneó a River en medio de un mercado de pases caliente: "Parecía que..."

El técnico se refirió, en particular, a nombres como Marco Di Césare y Facundo Cambeses, futbolistas que despertaron atención externa en base a su rendimiento y crecimiento.

¿Por qué Costas considera que Racing atraviesa un gran momento?

Para el entrenador, el reconocimiento del mercado no es casual. “Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento”, señaló en declaraciones a TyC Sports.

En ese análisis, Costas destacó el compromiso del plantel y la evolución individual de varios futbolistas, algo que, según entiende, explica por qué Racing logró posicionarse nuevamente como un club atractivo para jugadores y también para otros equipos.

La sensación interna es que la Academia logró consolidar una base competitiva, con identidad y con futbolistas que despertaron interés sin necesidad de ser ofrecidos.

Qué representa la llegada de Miljevich y Carboni a Racing

En cuanto a los refuerzos, el entrenador se mostró especialmente entusiasmado con las incorporaciones de Matko Miljevich y Valentín Carboni. “Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, afirmó, con alivio y convicción.

Para Costas, ambas llegadas cubren necesidades puntuales del plantel y encajan con la idea futbolística que busca desarrollar. Sin entrar en detalles tácticos, dejó en claro que eran prioridades dentro de la planificación y que su arribo refuerza el optimismo de cara a la temporada.

¿Qué le falta a Racing en este mercado de pases?

Más allá de las caras nuevas, el DT reconoció que el mercado aún no está cerrado. Racing continúa en la búsqueda de un lateral derecho para suplir la salida de Facundo Mura, quien se marchó al Inter Miami.

La intención es completar el plantel con una variante en ese sector para llegar con recambio y equilibrio al inicio de la competencia oficial. Por ahora, las gestiones continúan, mientras el cuerpo técnico sigue evaluando opciones.

Una pretemporada que marca la diferencia

Sobre el cierre, Costas dejó una reflexión que explica parte de su entusiasmo. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada”, afirmó. Y agregó un dato revelador sobre su experiencia: “Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”.

La frase resume el clima que se vive en Racing: planificación, tiempo de trabajo y un plantel que responde. En ese contexto, la chicana a River aparece más como una expresión de confianza que como una provocación directa.

Racing se prepara, se refuerza y se siente fuerte. Y Gustavo Costas, sin perder el tono distendido, dejó en claro que la Academia volvió a estar en un lugar incómodo para sus rivales… incluso antes de que empiece a rodar la pelota.