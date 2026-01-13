En vivo Radio La Red
SE PICÓ

Gustavo Costas chicaneó a River en medio de un mercado de pases caliente: "Parecía que..."

Gustavo Costas habló desde la pretemporada en Paraguay, celebró las llegadas de Matko Miljevich y Valentín Carboni y dejó una frase con tono de chicana hacia River, en medio de un mercado de pases cargado de movimientos.

Racing atraviesa días de entusiasmo y confianza. Mientras el plantel trabaja en Paraguay en plena pretemporada, Gustavo Costas no ocultó su satisfacción por el presente del club, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. Con refuerzos ya confirmados, otros objetivos en carpeta y un clima que acompaña, el entrenador de la Academia también se permitió una frase picante que rápidamente resonó en el mercado de pases.

“Antes era difícil que los jugadores quisieran venir a Racing. Hoy llamás y quieren venir todos”, lanzó Costas, con una sonrisa, reflejando el cambio de escenario que percibe en el club. Sus palabras no fueron solo una declaración de orgullo, sino también una señal de que Racing se siente competitivo y atractivo en un contexto donde los grandes equipos se disputan nombres y jerarquía.

image

Qué dijo Costas sobre el interés de River

En medio de un diálogo distendido, el entrenador no esquivó la referencia a River, que en este mercado posó los ojos sobre algunos futbolistas de la Academia. “Parecía que River nos quería sacar a todo el plantel”, disparó entre risas, en una frase que rápidamente se viralizó.

Lejos de mostrarse molesto, Costas interpretó ese interés como un síntoma positivo. “Que River o clubes grandes vengan a buscar a tus jugadores es muy bueno. Es porque estamos en un momento muy bueno”, explicó, bajándole dramatismo a la situación y reforzando la idea de que Racing volvió a ser una vidriera importante.

El técnico se refirió, en particular, a nombres como Marco Di Césare y Facundo Cambeses, futbolistas que despertaron atención externa en base a su rendimiento y crecimiento.

¿Por qué Costas considera que Racing atraviesa un gran momento?

Para el entrenador, el reconocimiento del mercado no es casual. “Tenemos jugadores buenos, como Cambeses, como Rojas… y eso es mérito de ellos. Los chicos se lo ganaron solos, con trabajo y rendimiento”, señaló en declaraciones a TyC Sports.

En ese análisis, Costas destacó el compromiso del plantel y la evolución individual de varios futbolistas, algo que, según entiende, explica por qué Racing logró posicionarse nuevamente como un club atractivo para jugadores y también para otros equipos.

La sensación interna es que la Academia logró consolidar una base competitiva, con identidad y con futbolistas que despertaron interés sin necesidad de ser ofrecidos.

Qué representa la llegada de Miljevich y Carboni a Racing

En cuanto a los refuerzos, el entrenador se mostró especialmente entusiasmado con las incorporaciones de Matko Miljevich y Valentín Carboni. “Necesitábamos a estos dos chicos y ya los tenemos”, afirmó, con alivio y convicción.

Para Costas, ambas llegadas cubren necesidades puntuales del plantel y encajan con la idea futbolística que busca desarrollar. Sin entrar en detalles tácticos, dejó en claro que eran prioridades dentro de la planificación y que su arribo refuerza el optimismo de cara a la temporada.

¿Qué le falta a Racing en este mercado de pases?

Más allá de las caras nuevas, el DT reconoció que el mercado aún no está cerrado. Racing continúa en la búsqueda de un lateral derecho para suplir la salida de Facundo Mura, quien se marchó al Inter Miami.

La intención es completar el plantel con una variante en ese sector para llegar con recambio y equilibrio al inicio de la competencia oficial. Por ahora, las gestiones continúan, mientras el cuerpo técnico sigue evaluando opciones.

Una pretemporada que marca la diferencia

Sobre el cierre, Costas dejó una reflexión que explica parte de su entusiasmo. “Estoy contento por todo. A comparación de la otra, esta sí fue una pretemporada”, afirmó. Y agregó un dato revelador sobre su experiencia: “Hace 26 años que trabajo y fue una de las mejores”.

La frase resume el clima que se vive en Racing: planificación, tiempo de trabajo y un plantel que responde. En ese contexto, la chicana a River aparece más como una expresión de confianza que como una provocación directa.

Racing se prepara, se refuerza y se siente fuerte. Y Gustavo Costas, sin perder el tono distendido, dejó en claro que la Academia volvió a estar en un lugar incómodo para sus rivales… incluso antes de que empiece a rodar la pelota.

