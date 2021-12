Récord de casos y verano 2022: ¿cómo enfrenta el sistema sanitario la tercera ola?

La jefa del departamento de urgencias del Hospital Durand, Malena Rey aseguró que en las últimas horas, la Unidad Febril de Urgencias, lugar físico en el que se realizan los test para detectar el contagio, registra un promedio de mil testeos diarios, de los que el 55% son casos positivos. “Venimos subiendo mucho, día a día. Antes de Navidad teníamos alrededor de un 42 %”, afirmó en diálogo con Rodo Herrera para Radio Colonia. Y agregó: “Entre el 19 y el 25 de diciembre tomamos quince muestras al azar para analizar si eran variante Delta u Ómicron, de esas nos sirvieron solo nueve. Tres resultaron ser Delta y seis Ómicron. En proporciones, está subiendo exponencialmente Ómicron”.

¿Qué escenario podría darse con preponderancia de Ómicron?

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la combinación de las variantes Delta y Ómicron está impulsando una peligrosa ola que se traduce en un aumento significativo de casos.

La doctora Rey aseguró que Ómicron es más contagiosa y que la sintomatología puede aparecer hasta 48 horas después de haber mantenido contacto con un positivo. Además, manifestó que la situación del Hospital Durand es alarmante dado que la concurrencia diaria es alta. “Estamos desbordados. Esto nos agarró de sorpresa a todos porque veníamos con muy pocos casos en los testeos. A partir del 19 de diciembre tuvimos una explosión de casos”, destacó.

En la misma línea, el jefe de internación del CEMIC, Martín Stryjewski, vaticinó, según lo recopilado por NA, que los contagios aumentarán con los días, siguiendo las estadísticas mundiales. “La sensación es que esto va a seguir aumentando, tal vez en el orden de los cien mil casos diarios. Me parece que vamos a tener que seguir siendo prudentes”, expresó en diálogo con Esta Mañana, programa que se emite por Radio Rivadavia.

Por su parte, la jefa de urgencias del Durand confirmó la presencia de la tercera ola de Covid-19 y destacó que las complicaciones aparecen en las personas no vacunadas. Los pacientes que no completaron el esquema o que decidieron no aplicarse ninguna dosis y contraen coronavirus, terminan con internaciones en terapia intensiva dado generan una neumonía bilateral.

¿Rinitis u Ómicron?

“Se nos murió un paciente de 33 años por no querer vacunarse. Aquellos que tienen una sola dosis corren el mismo peligro, quienes tienen dos o tres dosis sufren cuadros más moderados y no suelen llegar a la terapia intensiva”, declaró, y recomendó: “A nosotros el ministro (Fernán) Quirós siempre nos dijo que se venía una tercera ola. Hoy una rinitis no es una alergia, probablemente sea Ómicron. Estamos en la tercera ola en estos momentos, hay que seguir cuidándose”.

En este punto, Stryjewski discrepó con la observación de la doctora Rey, dado que señaló que no observa tensión en el desarrollo de las actividades del Sistema de Salud. “Tenemos muy pocos casos de COVID internados, y lo mismo está ocurriendo en otros lugares donde las tasas de internación en terapia son bajas, en CABA o en AMBA”, dijo, tras lo cual añadió: “No estamos viendo en este aumento tan importante de casos un aumento sostenido de internaciones, porque la mayoría de los casos que están ocurriendo están cursando enfermedad leve que no requiere asistencia dentro de centros médicos”.

A pesar de esto, el jefe de internaciones afirmó que el registro de las complicaciones del Covid-19 aparecen en semanas posteriores, pero destacó que los datos que a nivel mundial sobre la variante Ómicron tienden a ser alentadores.