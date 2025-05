"Regresión a una instancia anterior": Fernando Burlando adelantó la estrategia que planteará la querella

Embed

"Una audiencia previa donde se expone la prueba y a partir de ahí pactar el inicio del juicio con la primera audiencia testimonial", amplió sobre la estrategia y continuó: "Sería con este tribunal, tiene que venir un integrante más, darnos el tiempo necesario para poder ver si el nuevo integrantes es recusado".

"Va a tener que sortearse un nuevo juez, someterlo a los planteos legales como pueden ser recusaciones, hacer la audiencia 338 y ahí arrancar nuevamente el juicio, pactarlo de una manera exprés para que lo podamos hacer antes de fin de año", agregó.

Según Burlando, "las partes tienen voluntad" de que el juicio continúe y planteó que deberían volver a "declarar todos". "Esto es una tragedia judicial", lamentó.

Ante la situación que se abre a partir de ahora, exhortó: "Todos tenemos que poner un poquito, también el tribunal" y observó que "esto no es un error de las partes, es un error de la justicia y hay que sanearlo".

Aclaró que una prueba es nula cuando "no la puede ver un juez nuevo y todo lo que pasó el juez nuevo no lo va a ver". "Uno de los principios básicos de un juicio, si un juez no tiene la posibilidad de hacer preguntas aclaratorias, se cae ya por su propio juicio", planteó sobre la imposibilidad de seguir el juicio desde la audiencia actual.

La opinión sobre Makintach

Para Burlando, las pruebas presentadas en la audiencia de hoy por la fiscalía fue "tan abundante y tan contundente" que determinó la salida de Makintach.

"Casación ve este video y nos quedamos sin juicio", señaló el abogado en referencia a las imágenes del documental que protagonizaba en medio del juicio por la muerte de Maradona.

Burlando adelantó que pedirá un juicio político contra Makintach: "Tenemos tipeado bastante del contenido, lo vamos a presentar el día de mañana".

Además, calificó de "violenta" la actitud de la jueza por verse en los videos y decir que "eso no lo había hecho ella". Burlando confió que no vio en su vida algo así y comentó que lo que más lo "preocupó" fue la "actitud de la jueza". "Prestarse a que todas las partes digan los suyo... no entiendo su actitud", expresó.

Consultado sobre un supuesto beneficio que tendrían los acusados tras lo sucedido con el juicio, Burlando sostuvo "no beneficia a nadie, perjudica a la Justicia". "La revictimización de familiares y víctimas no va a ser saldada por nadie", reflexionó.