Escándalo mundial: la jueza Makintach fue apartada y se define cómo sigue el juicio

"Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepan la verdad y que no haya más demoras. Fue desprolijo, digan lo que quieran, no me puedo hacer cargo de todo esto que me atribuyen porque no es mío. Estoy tan sorprendida como ustedes. Si la entrevista, lo demás no, para mí es una sorpresa y parece una película de ficción", dijo Makintach.

La decisión se conoció por la tarde tras una nueva audiencia en la que la letrada aceptó la recusación presentada, primero por las defensas, y después por las querellas.

De esta manera, los otros dos jueces que integran el tribunal deben decidir cómo continúa el juicio. Una de las opciones es que se sume un tercer juez. Si esto sucede, el problema es que ese magistrado no participó de las primeras 19 audiencias del juicio.

La otra opción es que el proceso vuelva a empezar desde cero, algo que parece la alternativa más viable debido a que los a abogados defensores pueden pedir, al finalizar el juicio, su nulidad debido a las irregularidades.

La declaración de la jueza

En la reanudación del juicio por la muerte de Diego Maradona, la jueza Julieta Makintach tomó la palabra y dejó en claro que no se apartará de la causa ni hará lugar a los pedidos de nulidad. La magistrada se refirió al escándalo generado por la supuesta filmación de un documental en los tribunales de San Isidro y rechazó cualquier vinculación directa.

Frente a los abogados, imputados y familiares del ídolo, Makintach habló de la entrevista que circuló desde su despacho. Explicó que fue realizada por una amiga y que el contenido abordaba temas judiciales. "No advertí nada irregular en venir a trabajar un fin de semana", agregó.

"Mi despacho está acá. Mi casa está acá. Vengo desde que tengo 8 años. Entiendo que pueda parecer oculto, pero no. No advertí nada irregular en venir un fin de semana a trabajar", señaló.

Afirmó que la investigación "virulenta" sobre la producción audiovisual "no encontró hechos" que la involucren, y sostuvo que su intención es "acercar a la Justicia a la gente".

Jueza Makintach, por juicio de Diego Maradona: "No me voy a apartar"

"No hay delito, ni mal desempeño. Sí, hay una gran operación mediática. Yo no me voy a excusar ni me voy a apartar porque no hice nada irregular", dijo.

Y agregó: "No voy a dar lugar a la nulidad de este debate. Esto me deja en calma: nadie puede decirme que tengo inclinación hacia alguna de las partes porque ni yo logré todavía una convicción. Recién empieza este debate y ni mi almohada sabe que es lo que voy a decidir. Estoy esperando recibir prueba".

Durante su descargo, también apuntó contra los medios y denunció haber sido blanco de un “escarnio mediático”, además de haber recibido “acoso” en redes sociales. "Tengo dos perfiles de Instagram. Había fotos antiguas y las borré para evitar suspicacias", expresó.

Pese a las críticas y los cuestionamientos, Makintach confirmó que continuará al frente del juicio por la muerte de Maradona, una de las causas más sensibles del ámbito judicial argentino en los últimos años.

En su descargo, al inicio de la audiencia, consideró: "Dos meses más tarde se advierte que mi hermano tenía vínculos con una productora. Y después se meten en mis redes sociales privadas y usan fotos de manera malintencionada".

"Quiero escucharlos ahora a ustedes sobre las razones que tienen para recusarme. Y después el tribunal resolverá", concluyó.