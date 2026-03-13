Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del jueves 12 de marzo

1° puesto: 1901

2° puesto: 3508

3° puesto: 6167

4° puesto: 1646

5° puesto: 3116

6° puesto: 7081

7° puesto: 9300

8° puesto: 3009

9° puesto: 1037

10° puesto: 6475

11° puesto: 4510

12° puesto: 0100

13° puesto: 0398

14° puesto: 6733

15° puesto: 1586

16° puesto: 9715

17° puesto: 5469

18° puesto: 2749

19° puesto: 7764

20° puesto: 8434

La cifra 1901, ubicada en el primer lugar, fue la gran protagonista del sorteo. En el sistema tradicional que asocia números con símbolos o sueños, esta combinación está vinculada con el agua, un elemento que históricamente aparece con frecuencia en interpretaciones oníricas y en apuestas inspiradas en sueños.

La quiniela, un juego con fuerte tradición popular

La quiniela es uno de los juegos de azar más extendidos en el Río de la Plata y forma parte de la cultura cotidiana de miles de personas. En Uruguay, la versión organizada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas mantiene varios sorteos diarios, entre ellos el matutino, vespertino y nocturno.

A diferencia de otras modalidades de apuestas, la quiniela tiene una particularidad que la vuelve especialmente popular: permite apostar montos relativamente bajos y elegir números específicos, generalmente de dos, tres o cuatro cifras.

Este sistema sencillo hizo que el juego se integrara a la vida diaria de generaciones enteras. En muchas ciudades, las agencias de quiniela se transformaron en puntos de encuentro donde los apostadores comentan resultados, intercambian interpretaciones de sueños y comparten estrategias para elegir números.

Aunque el azar es el factor determinante, existen múltiples formas de seleccionar las cifras. Algunos jugadores utilizan fechas importantes, otros repiten números que consideran “de buena suerte” y muchos recurren al tradicional libro de los sueños, una guía simbólica que asigna significados a diferentes números.

El número 1901 y su relación con el “agua”

El número que lideró el sorteo de la mañana, 1901, está asociado al concepto de agua dentro del lenguaje simbólico que utilizan los apostadores.

Para quienes siguen esta tradición, los números no solo representan combinaciones aleatorias, sino también imágenes o experiencias que aparecen en los sueños. Así, cada cifra puede estar vinculada con situaciones cotidianas, animales, emociones o elementos naturales.

El agua, en particular, ocupa un lugar especial en este sistema de interpretación.

Se trata de un símbolo universal que aparece en diversas culturas y que suele relacionarse con la vida, el cambio y las emociones profundas.

Qué significa soñar con agua

Desde el punto de vista psicológico y simbólico, soñar con agua suele estar vinculado al mundo emocional de la persona que sueña.

Muchos especialistas en interpretación onírica sostienen que el agua representa la forma en que el soñador procesa sus sentimientos, conflictos internos o momentos de transformación personal.

Por ejemplo:

Agua clara: suele asociarse con serenidad, claridad mental y equilibrio emocional.

Agua en movimiento: puede reflejar cambios o procesos que están ocurriendo en la vida del soñador.

Agua turbia o sucia: a menudo se vincula con confusión, preocupaciones o situaciones que generan estrés.

En algunos casos, el agua también simboliza renovación y purificación, lo que sugiere que la persona podría estar atravesando una etapa de crecimiento o búsqueda de nuevas oportunidades.

No obstante, los expertos recuerdan que cada sueño tiene una interpretación personal, ya que depende del contexto de vida, las experiencias y el estado emocional de quien lo experimenta.

Los sueños y su influencia en las apuestas

En el mundo de la quiniela, los sueños ocupan un lugar central. Muchos jugadores afirman que un sueño llamativo puede ser la señal para elegir un número específico.

Esta tradición tiene décadas de historia en la región. Incluso existen libros y tablas populares que traducen imágenes oníricas en números que luego se utilizan para apostar.

Por ejemplo, si alguien sueña con agua, puede decidir apostar a la cifra asociada a ese símbolo, esperando que el azar acompañe la intuición.

Aunque no existe evidencia científica que respalde esta práctica, lo cierto es que la relación entre sueños y números forma parte del folklore del juego, y continúa transmitiéndose de generación en generación.

El momento de mayor expectativa para los jugadores

Cada sorteo de quiniela genera un clima particular de expectativa. Para quienes apostaron en el turno matutino, la publicación de los resultados suele convertirse en un momento de intensa emoción.

Muchos jugadores revisan los números en las agencias, en medios digitales o incluso en grupos de mensajería donde circulan rápidamente las listas de ganadores.

Cuando un número coincide con la apuesta realizada, el premio depende del monto apostado y de la posición en la que apareció la cifra.

Si el número elegido sale en primer lugar, las ganancias suelen ser significativamente mayores, lo que explica por qué la cabeza del sorteo siempre recibe tanta atención.

El juego responsable: una recomendación clave

Aunque la quiniela es un entretenimiento ampliamente extendido, las autoridades y especialistas insisten en la importancia de mantener una relación responsable con el juego.

Apostar de manera impulsiva o en momentos de fuerte tensión emocional puede llevar a decisiones poco reflexivas. Por eso, los organismos reguladores recomiendan evitar participar en apuestas cuando se atraviesan situaciones de estrés, angustia o ansiedad.

También es fundamental que el juego no interfiera con la vida personal, familiar o laboral.

Entre las señales de alerta que pueden indicar un problema con el juego se encuentran:

Apostar más dinero del que se puede permitir perder.

Intentar recuperar pérdidas realizando nuevas apuestas.

Ocultar la actividad a familiares o amigos.

Sentir ansiedad o frustración cuando no se puede jugar.

Si alguna de estas situaciones aparece, los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional o contactar con servicios de orientación especializados en juego responsable.

Una tradición que sigue vigente

A pesar de los cambios tecnológicos y la aparición de nuevas plataformas de entretenimiento, la quiniela sigue ocupando un lugar importante en la cultura popular del Río de la Plata.

Cada sorteo representa una mezcla de esperanza, superstición y tradición que conecta a miles de personas con un ritual cotidiano.

El resultado del 12 de marzo de 2026, con el 1901 a la cabeza, se suma a la larga lista de combinaciones que forman parte de la historia del juego.

Para algunos apostadores fue simplemente otro resultado más. Para otros, en cambio, pudo haber significado una alegría inesperada o la confirmación de que aquel sueño reciente —en el que el agua era protagonista— tenía un mensaje oculto.

Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la quiniela continúa generando historias, expectativas y conversaciones que se repiten cada día en agencias, cafés y hogares de toda la región.