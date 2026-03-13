El inesperado pedido de disculpas de Fernanda Iglesias en vivo tras una fuerte confesión: "Estaba mal"

Sus palabras generaron complicidad entre sus compañeros de programa, que no dudaron en preguntarle más detalles sobre lo que había ocurrido. Lejos de esquivar el tema, Iglesias decidió contar qué había pasado y admitió que llegó a comunicarse con algunas mujeres que sospechaba que podían haber tenido algún tipo de vínculo con su expareja.

"Llamé a unas chicas que yo creía que eran amantes… les pido disculpas públicas. Mil perdones, pero estaba mal", reconoció sin rodeos, provocando nuevas risas en el estudio.

En el cierre de la charla, Pampito recordó un rumor que circuló tiempo atrás y que aseguraba que la periodista habría protagonizado un enfrentamiento físico con una mujer vinculada a su ex. Sin embargo, Iglesias se encargó de negar tajantemente esa versión. "Eso es mentira, no lo hice nunca. Sí estoy admitiendo que he increpado, pero nunca agarré de los pelos a nadie, eso es mentira. Síganlo diciendo si les divierte, pero a mí me da igual", concluyó con firmeza.

Fernanda Iglesias pide perdón - captura Puro Show

Cuál es el polémico y cuestionado romance confirmado por Fernanda Iglesias

A fines de febrero, Fernanda Iglesias sorprendió al revelar en Puro Show (El Trece) una información que rápidamente generó impacto tanto en el ámbito político como en el mediático. La panelista aseguró que el expresidente Alberto Fernández atraviesa un presente sentimental muy particular y confirmó lo que definió como uno de los romances más polémicos y comentados del país.

Durante su intervención en el ciclo, la periodista describió el fuerte vínculo que, según su versión, mantiene el exmandatario. "La persona que está muy muy enamorada, muy comprometida con su pareja, como nunca antes te diría, esta es la primera vez que va a tener una relación real con una mujer que lo ama hace mucho tiempo, es el señor Alberto Fernández", sostuvo al aire, generando sorpresa en el panel.

Según detalló Iglesias, la historia entre ambos no sería reciente, sino que se remonta a muchos años atrás. La comunicadora explicó que el vínculo comenzó en el ámbito de la militancia política y que, con el paso del tiempo, la relación mantuvo una cercanía particular. "Alberto Fernández conoce a esta mujer hace 20 años. Militaban juntos, los dos eran peronistas. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, uno va por un lado, otro va por el otro, pero nunca dejan de amarse. No estaban juntos, aunque tenían su relación, no voy a decir que fueron infieles a sus parejas porque no me consta, pero sí estoy segura de que hace 20 años ellos tienen una relación de tensión sexual, de amor, de querer estar juntos", explicó.

En su relato, la panelista también vinculó este acercamiento con el momento personal que atravesó el exjefe de Estado tras su separación de Fabiola Yáñez, quien posteriormente se instaló en España luego de denunciarlo. "Empezó a frecuentar a esta mujer después de que Fabiola se separara de él, lo denunciara, se fuera a España, pasara todo lo que sabemos que pasó", señaló.

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La mujer señalada por Iglesias es Anabella Ruth Hers Cabral, de 55 años, una figura con trayectoria en la política. Sobre su recorrido profesional, la periodista precisó: "Fue diputada por el PRO por un arreglo raro que hubo ahí porque ella es peronista y su actual cargo es en el observatorio penitenciario".

Además, la panelista se refirió al perfil profesional de la dirigente. "Ella tiene un expertise muy raro para una mujer, digámoslo medio machirulamente, es experta en el tema penitenciario y en las mejoras de las cárceles", comentó.

Por último, Iglesias aseguró que la relación avanzaría hacia una convivencia. "Ella va a dejar su casa de Belgrano para mudarse definitivamente con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene a su cuidado a su hijito chiquito, el que tuvo con Fabiola. Ella lo va a acompañar en este plan familiar", afirmó.

Y concluyó adelantando el próximo paso en la pareja: "Se va a vivir con su novia, sería como un casamiento, una convivencia en Puerto Madero".