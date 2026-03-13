El desesperado pedido de un vecino inundado de Tucumán que emocionó a Antonio Laje

El drama familiar de los Sotelo se trasladó a la Ruta 157, donde miles de vecinos buscaron refugio. Allí, a la intemperie, la esposa de Marcelo sufrió una fuerte descompensación debido al estrés y las condiciones extremas.

“Anoche mi señora se descompensó porque estábamos durmiendo en la ruta”, relató el hombre con angustia. Su pareja permanece allí junto a su hija menor.

En el marco del temporal, Sotelo apuntó contra la "gestión negligente" de La Madrid. Denunció que las obras de limpieza de canales no se realizaron en verano, sino que las máquinas llegaron cuando el pueblo ya estaba inundado.

La crudeza del testimonio de Marcelo conmovió al conductor Antonio Laje, quien durante la transmisión intentó organizar una red de ayuda. En ese contexto, el hombre confesó con vergüenza que desconocía su alias para transferencias bancarias porque solo completó el segundo grado de la primaria. “Eso me lo maneja todo mi hija, la más chica”, explicó.

A pesar de su situación personal extrema, Sotelo cerró su testimonio con un pedido para la comunidad: “No para mí solo, es para todo el pueblo. Necesitamos lo principal: colchones para la gente grande y para los chicos”.