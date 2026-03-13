En vivo Radio La Red
Actualidad
Tucumán
Antonio Laje
Historias que deja el temporal

El desesperado pedido de un vecino inundado de Tucumán que emocionó a Antonio Laje

Marcelo Sotelo, uno de los vecinos afectados por el temporal en la localidad de La Madrid, se mostró profundamente angustiado al dialogar con A24.

La historia de Marcelo Sotelo conmovió al conductor de A24

La historia de Marcelo Sotelo conmovió al conductor de A24, Antonio Laje.

La historia de Marcelo Sotelo es el retrato de la devastación que el reciente temporal dejó en La Madrid, Tucumán. En una localidad que quedó convertida en un pueblo fantasma, el agua alcanzó niveles de al menos dos metros en algunas zonas, sumergiendo viviendas y obligando a la evacuación de miles de personas.

Sotelo, quien ya acumula tres grandes inundaciones, relató cómo la reciente crecida destruyó su vivienda en cuestión de pocas horas. “Perdí todo: camas, colchones, la heladera y el freezer”, se lamentó en diálogo con A24, profundamente conmovido, al señalar que el nivel del agua llegó a estar a solo 20 centímetros del techo de su casa.

Sotelo se desempeña como cosechador de limones, una actividad estacional que dura entre seis y siete meses al año, con ingresos que promedian los 400.000 pesos mensuales. La inundación coincidió con el inicio de la temporada de cosecha, programado para el 10 de marzo, la cual debió suspenderse por el clima.

Ante la pérdida de sus bienes básicos, el trabajador manifestó la imposibilidad de reponerlos por cuenta propia: “No te podés meter en un crédito porque quedás agarrado”, explicó al detallar que depende de sus ingresos quincenales.

El drama familiar de los Sotelo se trasladó a la Ruta 157, donde miles de vecinos buscaron refugio. Allí, a la intemperie, la esposa de Marcelo sufrió una fuerte descompensación debido al estrés y las condiciones extremas.

Anoche mi señora se descompensó porque estábamos durmiendo en la ruta”, relató el hombre con angustia. Su pareja permanece allí junto a su hija menor.

En el marco del temporal, Sotelo apuntó contra la "gestión negligente" de La Madrid. Denunció que las obras de limpieza de canales no se realizaron en verano, sino que las máquinas llegaron cuando el pueblo ya estaba inundado.

La crudeza del testimonio de Marcelo conmovió al conductor Antonio Laje, quien durante la transmisión intentó organizar una red de ayuda. En ese contexto, el hombre confesó con vergüenza que desconocía su alias para transferencias bancarias porque solo completó el segundo grado de la primaria. “Eso me lo maneja todo mi hija, la más chica”, explicó.

A pesar de su situación personal extrema, Sotelo cerró su testimonio con un pedido para la comunidad: “No para mí solo, es para todo el pueblo. Necesitamos lo principal: colchones para la gente grande y para los chicos”.

