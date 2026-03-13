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Quién es el actor Santiago Motolo que se filmó en la Villa 31 disparando al aire

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron indignación porque el episodio ocurrió a pocos metros de una cancha donde había nenes jugando.

Quién es el actor Santiago Motolo que se filmó en la Villa 31 disparando al aire

El actor e influencer Santiago Motolo quedó envuelto en una fuerte polémica después de que se difundiera un video en el que aparece disparando al aire en la Villa 31, uno de los lugares que eligió como escenario para generar contenido para sus redes sociales.

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Las imágenes circularon con rapidez y provocaron una ola de críticas entre los usuarios, sobre todo porque el episodio ocurrió muy cerca de una cancha de fútbol donde había chicos jugando.

santiago motolo disneeeey

Motolo alcanzó notoriedad por su participación en las series O11CE, de Disney, y El Jardín de Bronce. En su cuenta de Instagram también asegura haber formado parte del elenco de El Marginal.

En TikTok reúne cerca de 300 mil seguidores, donde suele publicar contenidos vinculados con juegos, viajes y experiencias en la vía pública, además de momentos de su vida cotidiana, incluso algunos de carácter más íntimo.

El joven se presenta como streamer y dejó un correo electrónico de contacto para recibir propuestas laborales o comerciales.

El video en la Villa 31 que generó repudio

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra a Motolo dentro de la Villa 31 junto a un vecino que, aparentemente, le enseña a disparar. En las imágenes se observa cómo el hombre lo guía para sostener una pistola 9 milímetros y le acomoda los brazos mientras acciona el arma al menos tres veces.

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De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, el actor ya había visitado anteriormente el barrio con la intención de grabar material para sus redes sociales. En esa oportunidad se retiró del lugar luego de que se produjera un tiroteo. Días más tarde regresó y fue entonces cuando quedó registrado el momento en que dispara.

Hasta ahora no se informó sobre detenciones y tampoco trascendió si la Justicia logró identificar al otro hombre que aparece en el video ni si se iniciaron actuaciones contra los involucrados.

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