Quién es el actor Santiago Motolo que se filmó en la Villa 31 disparando al aire

El joven se presenta como streamer y dejó un correo electrónico de contacto para recibir propuestas laborales o comerciales.

El video en la Villa 31 que generó repudio

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra a Motolo dentro de la Villa 31 junto a un vecino que, aparentemente, le enseña a disparar. En las imágenes se observa cómo el hombre lo guía para sostener una pistola 9 milímetros y le acomoda los brazos mientras acciona el arma al menos tres veces.

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De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, el actor ya había visitado anteriormente el barrio con la intención de grabar material para sus redes sociales. En esa oportunidad se retiró del lugar luego de que se produjera un tiroteo. Días más tarde regresó y fue entonces cuando quedó registrado el momento en que dispara.

Hasta ahora no se informó sobre detenciones y tampoco trascendió si la Justicia logró identificar al otro hombre que aparece en el video ni si se iniciaron actuaciones contra los involucrados.