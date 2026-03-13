La inesperada confesión de Andrea Rincón sobre Leo Messi que reavivó un fuerte rumor: "Estoy..."

Ahí la actriz se animó a mostrar en cámara que efectivamente no podía ver el perfil de Instagram del capitán de la Selección Argentina y agregó: "Yo estoy bloqueada así que no puedo ver.No puedo verlo, busca el Instagram. Nunca en mi vida lo seguí".

"Fue en otra vida, estamos bromeando. Ahora también fue un pibe joven. Tuvo muchas separaciones y también ella. siempre subestiman y piensan que el hombre puede hacer cosas y la mujer también puede hacer cosas y tal vez él solo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él", comentó Andrea Rincón sobre Messi con un palito para Antonella Roccuzzo.

messi bloqueo a andrea rincon en instagram

Andrea Rincón cuestionó el encuentro de Messi con Donald Trump en la Casa Blanca

En otro pasaje de la charla, Andrea Rincón se refirió a la reunión de Messi y Donald Trump en la Casa Blanca con el resto del plantel de Inter Miami y fue muy dura.

"La gente piensa el santo Leo y Leo no es ningún pelotu.. sabe muy bien lo que hace. Es un ser humano? sí. Se puede equivocar? sí. Chicos, yo me vivo equivocando todos los días", comenzó contundente.

Y dejó en claro su posición y crítica al accionar del futbolista: "Lo que hizo Leo para mí estuvo mal. Un presidente que acaba de firmar la paz y empieza a tirar bombas a otro país, o sea, correte de ahí hermano. No sos cualquier persona".

"Yo lo conocí a Messi, no es ningún pelotudi.. chicos. Sabe bien cómo cuidar su imagen, sabe bien qué decir, no es ningún bolu.. Lo que voy a decir es: él sabe bien cómo cuidar su imagen y sabe bien qué hacer. No lo subestimen, es un pibe que piensa y toma decisiones. Y esa decisión la tomó, entonces se tiene que hacer cargo", continuó firme la actriz.

Y cerró: "Tenés que saber que sos el mejor jugador del mundo y que si vas a hacer eso, vas a estar hablando todo un país y el mundo entero. Entonces si sos consciente de eso, bancate la que venga".