EXPLOSIVO

"Sentencia definitiva de divorcio", descomunal descargo de Icardi en plena batalla judicial contra Wanda Nara

Mauro Icardi se volcó a sus redes sociales para difundir un contundente comunicado en medio de la guerra feroz con Wanda Nara.

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras publicar un extenso y contundente mensaje en sus redes sociales en medio del proceso judicial que mantiene con Wanda Nara en Italia. El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para referirse al estado actual del divorcio y lanzó un fuerte descargo contra periodistas y personas que, según él, difundieron versiones falsas sobre su situación legal.

El delantero decidió expresarse públicamente luego de que se cumpliera un año de la audiencia realizada en Milán en el marco de la causa de divorcio. En ese contexto, aseguró que el proceso que inició tiempo atrás ya entró en su etapa final y que sus abogados avanzan con el trámite para obtener la sentencia definitiva.

En su publicación, el jugador fue categórico al remarcar que fue él quien inició el proceso judicial y que siempre cumplió con lo que estableció la justicia italiana. Además, apuntó contra quienes sostuvieron durante meses que no quería separarse de Wanda Nara.

A continuación, el mensaje completo que Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram:

Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana.

Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio

En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana. Una separación que, como establece la normativa, debía durar un año.

Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026.

Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días.

La realidad es bastante simple. Tan simple que casi debería escribirla en italiano, el idioma en el que hablan los jueces y en el que se redactan las sentencias.

Pero si lo hiciera, probablemente los cuatro "periodistas" especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla.

Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLI CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO.

Ahora me queda una duda.... ¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que "no me quería separar"? ¿Con qué nueva historia van a intentar sostener medio punto de rating? Seguirán vendiendo escritos falsos en portales de cuarta?

Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un transfusta que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme?

Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoria nueva.

En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando... Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedi en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado.

Pd: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó Y para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estupido no tengo nada.

El descargo del futbolista rápidamente generó repercusiones en las redes sociales y volvió a instalar en la agenda mediática el conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara. Mientras se espera la resolución definitiva en Italia, el mensaje dejó en claro la postura de Icardi en medio de una disputa que desde hace tiempo ocupa un lugar central en el mundo del espectáculo y el deporte.

