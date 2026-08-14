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El desafiante mensaje de Thiago Medina en medio de la causa con su prima por abuso: "Todo se..."

Thiago Medina volvió a las redes sociales con un mensaje sobre el momento que atraviesa, en medio de la denuncia por abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, y luego de no presentarse a declarar ante la Justicia.

14 ago 2026, 23:38
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Thiago Medina volvió a utilizar sus redes sociales para referirse indirectamente al delicado momento judicial que atraviesa, luego de la denuncia presentada en su contra por su prima, Iara Agustina Ledesma, por abuso sexual ocurrido cuando ella tenía 13 años y él 17.

Después de varios días sin realizar publicaciones y tras haber emitido un primer comunicado sobre la acusación, el ex participante de Gran Hermano compartió una fotografía frente al espejo acompañada por un mensaje de tono religioso. De esta manera, volvió a instalarse públicamente en medio de la investigación: "El tiempo de Dios es perfecto. Todo se va a aclarar, es solo cuestión de tiempo".

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La nueva aparición del joven se produjo mientras el expediente continúa avanzando en la Justicia. En las últimas jornadas, además, tomó relevancia su ausencia a una citación judicial a la que debía concurrir para prestar declaración, situación que generó cuestionamientos por parte de la familia de la denunciante.

Desde la querella manifestaron su disconformidad con la actitud adoptada por Medina y apuntaron contra su decisión de no presentarse ante la Justicia. En ese sentido, desde el entorno de Ledesma expresaron su malestar y sostuvieron que "no quiere que se sepa la verdad".

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y el ex Gran Hermano permanece formalmente involucrado en el expediente. A la espera de nuevas medidas judiciales y pericias, Medina volvió a mostrarse en redes y eligió un mensaje basado en la fe para referirse al proceso que atraviesa.

Por qué no se presentó a declarar Thiago Medina

La causa judicial que tiene como imputado a Thiago Medina sumó un nuevo capítulo luego de que el exparticipante de Gran Hermano no se presentara a la citación prevista para prestar declaración en el marco de la investigación iniciada por la denuncia de su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años, por abuso sexual.

La ausencia de Medina se convirtió en uno de los puntos centrales de las últimas horas, ya que estaba previsto que tanto él como la denunciante concurrieran ante la Justicia para brindar sus respectivos testimonios. Sin embargo, según informó el comunicador Matías González, el joven finalmente no asistió a la convocatoria: "Thiago no se presentó". Ledesma, en cambio, sí se hizo presente.

El faltazo generó interrogantes sobre los motivos por los que Medina no acudió a la cita judicial, especialmente porque su declaración formaba parte de las medidas previstas para avanzar con el expediente. Hasta el momento, no trascendió públicamente una explicación concreta sobre las razones de su ausencia.

A esta situación se suma otro inconveniente que podría demorar el avance de la investigación: las evaluaciones psicológicas ordenadas en la causa todavía no se realizaron en los tiempos previstos. Según señaló González, "las pericias psicológicas están atrasadas".

En medio de este escenario, desde el entorno de la denunciante cuestionaron el ritmo que tomó el expediente y plantearon sus propias sospechas sobre la situación. "Me dicen del entorno de Lara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad", explicó el comunicador.

     

 

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