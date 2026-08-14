El desafiante mensaje de Thiago Medina en medio de la causa con su prima por abuso: "Todo se..."

Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y el ex Gran Hermano permanece formalmente involucrado en el expediente. A la espera de nuevas medidas judiciales y pericias, Medina volvió a mostrarse en redes y eligió un mensaje basado en la fe para referirse al proceso que atraviesa.

Por qué no se presentó a declarar Thiago Medina

La causa judicial que tiene como imputado a Thiago Medina sumó un nuevo capítulo luego de que el exparticipante de Gran Hermano no se presentara a la citación prevista para prestar declaración en el marco de la investigación iniciada por la denuncia de su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años, por abuso sexual.

La ausencia de Medina se convirtió en uno de los puntos centrales de las últimas horas, ya que estaba previsto que tanto él como la denunciante concurrieran ante la Justicia para brindar sus respectivos testimonios. Sin embargo, según informó el comunicador Matías González, el joven finalmente no asistió a la convocatoria: "Thiago no se presentó". Ledesma, en cambio, sí se hizo presente.

El faltazo generó interrogantes sobre los motivos por los que Medina no acudió a la cita judicial, especialmente porque su declaración formaba parte de las medidas previstas para avanzar con el expediente. Hasta el momento, no trascendió públicamente una explicación concreta sobre las razones de su ausencia.

A esta situación se suma otro inconveniente que podría demorar el avance de la investigación: las evaluaciones psicológicas ordenadas en la causa todavía no se realizaron en los tiempos previstos. Según señaló González, "las pericias psicológicas están atrasadas".

En medio de este escenario, desde el entorno de la denunciante cuestionaron el ritmo que tomó el expediente y plantearon sus propias sospechas sobre la situación. "Me dicen del entorno de Lara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad", explicó el comunicador.