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A CORAZÓN ABIERTO

Tras su separación de Martín Lamela, Adabel Guerrero confesó cuánto tuvo que ver su actual novio

Tras 17 años de relación con Martín Lamela, Adabel Guerrero reveló el papel clave que tuvo Rodrigo Alenaz en su decisión de separarse y contó cuándo sintió que era momento de dar un giro.

15 ago 2026, 10:33
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Adablel Guerrero, Rodrigo Alenaz y Martín Lamela
Adablel Guerrero, Rodrigo Alenaz y Martín Lamela

Adabel Guerrero atraviesa una nueva etapa en su vida personal luego de ponerle punto final a su relación de 17 años con Martín Lamela, el padre de su hija. A poco de comunicar públicamente la separación, la bailarina quedó en el centro de las miradas por su cercanía con el empresario Rodrigo Alenaz, con quien fue vinculada en reiteradas oportunidades.

Así las cosas, después de varias apariciones juntos y de los rumores que comenzaron a crecer alrededor de la relación, Adabel decidió hablar abiertamente sobre su presente sentimental y confirmó que está en pareja con el empresario. Además, reveló cuánto influyó su aparición en un momento en el que su vínculo con Lamela ya atravesaba una profunda crisis.

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La bailarina habló del tema durante su participación en Storytime, el streaming de Nazarena Vélez en Bondi Live, donde reconoció que las versiones sobre su romance tenían un sustento real. "Estoy de novia. Desde que me separé se me vinculó con Rodrigo y es verdad que hubo algo fuerte ahí", afirmó.

Sin embargo, Adabel Guerrero aclaró que su separación no se produjo únicamente por la llegada de Rodrigo Alenaz a su vida. Según explicó, la relación que mantenía con el padre de su hija ya venía atravesando un importante desgaste desde hacía tiempo. La bailarina aseguró que había dejado de sentir amor y que incluso quería terminar con el vínculo, aunque durante mucho tiempo el temor a romper con el modelo de familia que había construido la llevó a postergar esa decisión.

En ese contexto, la aparición del empresario terminó funcionando como un impulso para tomar una determinación que venía demorando. "Yo decía que no me iba a separar y la vida me puso a Rodrigo en el medio", contó al recordar cómo ese encuentro generó un fuerte impacto en sus sentimientos.

Incluso, Adabel describió con particular intensidad lo que experimentó cuando conoció al empresario y cómo interpretó ese momento como una señal. "Me voló la cabeza cuando lo conocí y dije ‘esta es la señal’", expresó.

La bailarina también se refirió al proceso emocional que atraviesa después de haber cambiado por completo su vida familiar y sentimental. Si bien aseguró que tanto ella como su entorno están bien, admitió que todavía le resulta difícil acostumbrarse a la nueva realidad.

"Todavía me cuesta porque no tengo la familia que armé, pero me digo que esta es la nueva realidad. Lola está bien ahora, Martín está bien, yo estoy bien y Rodrigo también", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Adabel Guerrero profundizó sobre los años previos a la separación y reconoció que llevaba mucho tiempo atravesando una situación de infelicidad. "Hacía muchos años que no era feliz y lloraba porque sabía que ya estaba roto", confesó.

Al recordar el impacto que tuvo el encuentro con Rodrigo Alenaz, volvió a remarcar que ese momento terminó de modificar sus planes. "Cuando conocí a Rodrigo me voló la cabeza y dije ‘cagam… pero no cagam… Está buenísimo esto’", expresó entre risas.

Finalmente, Adabel resumió con contundencia cómo vive esta nueva etapa después de haber tomado una decisión que durante mucho tiempo le generó temor. "Me la jugué y estoy con otra energía", aseguró, dejando en claro que decidió cerrar una extensa historia para comenzar un nuevo capítulo sentimental junto a Rodrigo Alenaz.

Cuándo oficializaron su separación Adabel Guerrero y Martín Lamela

Adabel Guerrero y Martín Lamela oficializaron su separación a principios de mayo de 2026, tras 17 años juntos. Él confirmó la ruptura mediante un comunicado en sus redes sociales el 1° de mayo de 2026, y pocos días después, el 4 de mayo de 2026, Adabel ratificó públicamente la decisión en una entrevista y con su propio posteo.

     

 

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