Santi Maratea logró recaudar el dinero para el tratamiento de Kevin, un nene cordobés que tiene Leucemia

kevin santi maratea.png Santi Maratea lo hizo otra vez: logró recaudar el dinero para el tratamiento de Kevin, el nene cordobés que tiene Leucemia

En tanto, Santiago volvió a agradecer la colaboración de la gente y confirmó que este martes mismo, la familia podrá viajar a Europa.

"Lo logramos una vez más amores, juntamos los 10 millones que había que juntar hoy para que los padres de Kevin no tengan que hipotecar su casa y con eso los 72 millones que había que juntar”, dijo el influencer en redes sociales.

También explicó que originalmente, Kevin iba a viajar en un avión que parte desde Argentina para llevar donaciones a Ucrania. Hace unos días, la embajada ucraniana en Argentina se contactó con Maratea solicitándole difusión para estas donaciones pero el vuelo se postergó.

Como el pequeño necesita viajar cuanto antes, este mismo martes la familia embarcará un vuelo comercial con destino a Barcelona para que Kevin comience el tratamiento cuanto antes: “Ya está todo pago”, celebró el influencer.

todos por kevin.png Kevin, un niño de siete años de Corral de Bustos que padece una leucemia linfobástica aguda tipo B

La enfermedad de Kevin, el nene cordobés al que Santi Maratea ayudo para su tratamiento

Kevin fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B el 18 de mayo de 2021.

Tras una serie de tratamientos que culminaron con recaídas del niño, el médico Emilio Rubulotta, del Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario, indicó la terapia CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell), que actualmente no está disponible en la Argentina.

Ante esto, solicitó el tratamiento en Barcelona a cargo de Susana Rives, jefa de la Unidad de Leucemias y Linfomas del Servicio de Hematología y experta en Leucemia Linfoblástica Aguda, además de especialista en la inmunoterapia de células CAR-T del Hospital Joan de Déu Barcelona.

kevin maratea.jpg Kevin fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo B el 18 de mayo de 2021.

Santi Maratea abrío una colecta solidaria por los refugiados de Ucrania

Además de la colecta por Kevin, Maratea se involucró en la guerra entre Rusia y Ucrania con una nueva convocatoria. Este jueves, anunció a través de sus historias de Instagram que estará recolectando alimentos, medicamentos y otros insumos para enviar a los ucranianos afectados por la invasión rusa.

"Cuando empezó la guerra en Ucrania, muchos en Twitter me decían que haga algo. Todo a modo de chiste. Yo también me reía porque es absurdo, ¿qué puedo hacer yo con la situación que está viviendo Ucrania? Nada", comenzó el influencer. "Sin embargo, me acaban de llamar de la embajada de Ucrania para pedir si les podíamos dar una mano", indicó.

santi maratea 1.jpg

Según explicó, el próximo domingo un avión de Solidarie viajará con destino a Polonia para rescatar ucranianos afectados por el conflicto, y tiene lugar para 40 toneladas de donaciones. El influencer también compartió los audios de Zhanna, la mujer ucraniana que lo contactó desde la embajada argentina, quien listó las donaciones que necesitan: Alimentos no perecederos, botiquines con elementos de primeros auxilios (vendas antisépticas, agua oxigenada, tijeras, antiinflamatorios, curitas, gasas y cremas para quemaduras, cinta adhesiva, alcohol), mantas (no pesadas), bolsas de dormir, elementos de higiene, pañales de todos los tamaños, leche en polvo, botellitas para la leche y alimentos para perros y gatos son las principales necesidades.

"Es una clásica juntada de donaciones en un específico punto de la ciudad. A partir de mañana (por este viernes) van a poder recibir todo", agregó Maratea.