Santi Maratea pide plata a sus seguidores por un particular motivo

“Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco”, aseguró Santi Maratea, que además, explicó: “No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”.

Maratea aseguró que a él solo le interesa ayudar y tras mover el dinero para comprar lo que necesitaba cada cuartel de bomberos mostró el recibo en sus redes. Y luego anunció que a cambio pedirá una de las prendas de la colección conjunta que presentó Adidas con Gucci.

Cómo quiere viajar Santi Maratea a Corrientes

Lo cierto es que luego en una serie de historias de Instagram, Santi Maratea contó que irá "a la gorra" para viajar a Corrientes en jet privado.

"Dije me voy a ir Corrientes pero en un jet privado. Defiendo mucho que el que ayuda no tiene por qué ser pobre, la plata en este mundo es un poder. Instalar la idea de que el bondadoso tiene que ser pobre o no tiene que tener poder, me lo paso por los huevos eso", argumentó.