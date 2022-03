La nueva locura de Santi Maratea: ¡Va por la ayuda a Ucrania!

Santi Maratea compartió además la lista de los productos de primera necesidad que quieren enviar desde Argentina a Ucrania a bordo de un vuelo solidario.

La comunicación de la Embajada ucraniana fue para pedirle que visibilice una campaña solidaria para enviar donaciones al país. “No es política, es un pedido humanitario”, remarcó el influencer en sus historias de Instagram.

Y añadió preguntándose: “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”.

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, explicó Santi Maratea, que ahora va por con todo por la ayuda a Ucrania.

El papá de Santi Maratea habló de las campañas solidarias de su hijo

Santi Maratea recibió una tierna carta que su papá, Rafael, posteó en Instagram. Su padre tiene su perfil privado en la red social, por eso su escrito se hizo público luego de unos días.

En estas líneas, el señor describe con orgullo a su hijo y contó que a los 13 años ya realizaba acciones solidarias para darles una mano a quienes lo necesitaban.

"El chico que nunca cambió, cuando tenía 13 años y cómo le iba mal en el cole decidimos que no sería parte de una gira deportiva. Entones, le regaló el dinero que había juntado para esa gira a uno de sus compañeros", reveló Rafael.

"Un poco más crecido, caminó por plazas y paseos pensando... Y se animó a pedirle a los kiosqueros que le regalaran alfajores que él les daría a desconocidos. Luego subiría los videos a YouTube nombrando al kiosko", añadió Rafael.

Luego de contar que también le regalaba dinero, pañuelos y zapatos a desconocidos, remarcó que su hijo siempre fue solidario.

"Su corazón es noble y su espíritu puro. Su propósito es ayudar a crear un mundo más solidario, unido, mejor", concluyó el papá de Santi Maratea.