Se incendió el depósito de una planta de reciclaje en Barracas

Luego de que comenzaran las llamas, los trabajadores del lugar dieron el alerta y personal de la Policía de la Ciudad se desplazó al lugar, convocando a varias dotaciones de bomberos que, hasta esta noche, continuaban con las tareas de controlar el fuego y enfriamiento de las instalaciones que no habían sido alcanzadas por el incendio.

"No hay personas lesionadas y los habitantes de las fincas linderas fueron evacuados preventivamente", señalaron voceros de la Policía de la Ciudad, quienes destacaron que "el foco ígneo se propagó de forma generalizada y es atacado por el personal con cuatro líneas de 63,5mm y una de 51mm.".

En medio del operativo, que contó con la participación de ambulancias del SAME, precisaron: "Debido a la gran cantidad de calor y las ráfagas de viento, el tinglado del lugar estaba cediendo y de forma preventiva se efectuó el corte de calles y se desarrolló un perímetro de seguridad de 200 metros".

No hubo víctimas ni heridos tras el incendio

En ese marco, seis personas debieron ser asistidas con oxígeno, pero no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad tras el siniestro. "No los vamos a tener que trasladar, no están involucradas por cercanía", aclaró Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con la prensa.

Diego Coria, jefe de Bomberos, explicó a TN que una "parte del tinglado sufrió un derrumbe" y que además de papeles, el depósito contaba con otros materiales inflamables como plásticos y cartón.