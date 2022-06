Sergio Berni atacó a los transportistas

Embed

Los camioneros detienen el tránsito desde las 6 de la mañana, lo que provocó un verdadero caos de tránsito, con más de 20 kilómetros de cola. "Una protesta no se resuelve con un delito, les quedan 3 minutos para correr los camiones. ¿Vas a seguir haciendo show? Andá y sacá los camiones, apurate que te queda poco tiempo. Si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa", apuntó Berni, quien descendió en un helicóptero junto a su perra.

Y siguió: "El planteo lo hacés en la banquina. Voy a llevarlos detenidos y secuestrar los camiones", indicó Berni, en diálogo con uno de los transportistas. Mi función es normalizar como lo he hecho en este momento".

“Nosotros actuamos cuando tenemos que actuar, hay un corte, vine y estoy desalojando”, señaló. Y Cuando a Berni le consultaron las fuerzas que estaban actuando, afirmó: "El poder del convencimiento".

A las 8:30, dos horas y media después del inicio del piquete, se liberaron los carriles y el tránsito comenzaba a circular con normalidad.

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio habló con A24 y dijo que esto "forma parte de una emboscada" y avaló lo realizado por Sergio Berni.

Embed

"Yendo a La Plata me encontré con el corte, bajé y hablé. Se comprometieron a liberar carriles y yo a generar una mesa de dialogo con Nación. Estas no son las formas. Les dije que yo me comprometía a hacer las gestiones necesarias. No van a encontrar soluciones cortando una ruta, las soluciones son a través del diálogo", concluyó D'Onofrio.