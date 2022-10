En uno de sus posteos, que acompaña a un video donde muestra un almohadón que recrea una vulva, escribió: "La vulva recién está entrando en nuestros imaginarios como una parte muy importante de nuestro cuerpo, así como lo ha sido el pene durante miles de años ¡Recordá que la vulva es tu templo sagrado pero del placer! ¡Y el placer se disfruta y se comparte!".

De inmediato surgen los comentarios. "Siempre he dicho eso, escucho tantas cosas y comento entre mis familiares y amistades sobre quién le da a la vulva el trato que merece, ella que nos hace sentir tan bien!", escribe la usuaria Midred Mendezn.

"Es nuestro Cofre de los Tesoros", responde la seguidora Silvia Lanzi. "La vulva es lo más noble que existe", señala otra. "Hay que tocarla, frotarla, conocerla", agrega la especialista.

Masturbación mujer vulva dra. Magirena Instagram.png

Masturbación femenina: cuáles son sus beneficios

Magirena detalla que esta práctica tiene varias ventajas. Entre otras:

Es benéfica para liberar tensiones

Mejora la oxigenación de los tejidos pélvicos y los órganos genitales

Activa los músculos del piso pélvico

Libera sustancias químicas que producen sensaciones de bienestar

Mejora el stress y genera relajación

Desde el punto de vista psicológico conecta con el placer y ayuda en mejorar el erotismo. "Cuanto más orgásmicas son, las mujeres están más predispuestas a tener más deseo y motivación para el encuentro sexual", explica Magirena.

Orgasmo femenino símbolo fruta manos.png Sexualidad y masturbación: "Cuanto más orgásmicas son, las mujeres están más predispuestas a tener más deseo y motivación para el encuentro sexual", explica Magirena.

Cómo funciona el mapa erótico del cuerpo

El placer sexual es el objetivo final del deseo y la motivación. "Cuando uno tiene ganas de pasarla bien puede recurrir a zonas del cuerpo que ya haya experimentado ese bienestar. Y eso está relacionado al mapeo que ya se hizo con la estimulación de distintas partes del cuerpo", señala la sexóloga.

En las mujeres aparece a través de la estimulación del órgano del placer. "El clítoris es el órgano primario de recompensa, donde se empieza a sentir placer. Después se le agregan otras sensaciones corporales a partir de la estimulación de la vagina, del cuello del útero, pero también de otras zonas del cuerpo, como las mamas, el ano, el cuello o la espalda", detalla.

Ese mapa erótico se desarrolla en el cerebro. "Eso permite que una persona pueda tener un orgasmo hasta con la imaginación o en sueños", dice la experta. Nuestro cuerpo lo sabe: según estudios hay ejercicios físicos que pueden desencadenar orgasmos. Lo mismo para otras prácticas que no se asocial culturalmente con el tema, como la lactancia.

Qué tipo de juguetes sexuales existen y cómo elegirlos

Existen muchos y variados. Sus distintas formas y funciones ayudan a potenciar la respuesta sexual. "Lo idea es que un profesional de la salud recomiende los juguetes sexuales. Para las personas con vulva hay tres líneas generales que se pueden probar y adquirir de manera progresiva", explica Magirena.

juguetes sexuales.png Los juguetes sexuales son aliados para el placer y ayudan a reconocer el propio cuerpo, señala la experta. (Foto: Gentileza Cosmopolitan)

Entre ellos están:

Las balas vibradoras : tiene una intensidad de vibración más alta de lo habital. Sirven para la estimulación de labios y cara interna de la vulva y orificio vaginal. Es el primero de los juguetes que sugiere probar.

: tiene una intensidad de vibración más alta de lo habital. Sirven para la estimulación de labios y cara interna de la vulva y orificio vaginal. Es el primero de los juguetes que sugiere probar. Masajeadores intra vaginales : potencian las sensaciones orgásmicas intravaginales a través de masajes en el cuello del útero.

: potencian las sensaciones orgásmicas intravaginales a través de masajes en el cuello del útero. Succionadores de clítoris: se recomiendan para mujeres que ya hayan tenido orgasmos previamente.

Según el portal Womanizer la compra de estos accesorios ha crecido más de un 50% desde el pasado 2020, con el primer confinamiento debido a la pandemia.

La masturbación a lo largo de distintas etapas de la vida

Esta práctica no se inicia con la vida sexual activa: la exploración del propio cuerpo es una etapa específica del desarrollo infantil.

Con el tiempo se pasa a otras etapas. "A lo largo de la adolescencia, aceleran el proceso de aprendizaje de la respuesta sexual en las personas adultas. Eso es igual entre varones y mujeres. Pero sí hay diferencias culturales en cuanto al permiso que se tiene en la sociedad para poder hacer este acto exploratorio", señala la experta.

Respecto de las diferencias entre las distinta generaciones, asegura que las mujeres más jóvenes no tienen tanta conexión como podrían. "Lamentablemente son las que más vedado lo tienen. En general las niñas no se tocan, no se exploran lo suficiente", dice.

La falta de auto exploración en las mujeres tiene orígenes culturales. "Desde niñas el 'no te apoyes en el inodoro', 'cerrá las piernas cuando te sentás'. Son todas evidencias de la represión y la distorsión con nuestra genitalidad y sensitividad", refiere la psicóloga Luján Rossetto.

Mujer orgasmo.png La falta de auto exploración en las mujeres tiene orígenes culturales. "Desde niñas el 'no te apoyes en el inodoro', 'cerrá las piernas cuando te sentás'. Son todas evidencias de la represión y la distorsión con nuestra genitalidad y sensitividad", refiere la psicóloga Luján Rossetto (Foto: Gentileza mujerhoy.com)

El cambio, explica Magirena, lo nota entre las más grandes. "Hoy por hoy las mujeres posmenopáusicas están más dispuestas a la auto satisfacción que las más jóvenes, porque persiste cierto tabú entre ellas. Es como si, el hecho de tener actividad sexual, impidiera el acto masturbatorio", señala. "En en consultorio veo cada vez más mujeres de más de 50 años que consultan sobre cómo mejorar la masturbación".

Esto no aparece entre edades más tempranas, según la gineco sexóloga. "Entre las adolescentes, por ejemplo, todavía sigue siendo un tabú. Creo que esto tiene que ver con la falta de Educación Sexual Integral (ESI) que sigue siendo un tema tan resistido en nuestro país".