"Supergripe" H3N2: advierten qué remedio puede ayudar a combatirla y cuándo tomarlo

En el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) se advirtió que “el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia”, por lo que se remarcó la necesidad de promover un uso racional.

En ese sentido, se explicó que diversos estudios demostraron que, en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el tratamiento se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones.

En los casos más severos, el impacto también resulta relevante. De acuerdo con el informe oficial, “en pacientes hospitalizados con influenza grave, se ha documentado una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad”, especialmente cuando el antiviral se inicia dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo del cuadro clínico.

El boletín epidemiológico también destacó que, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no ha detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación en Argentina”.

Además, se subrayó que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”, una recomendación clave en contextos de circulación viral activa.

tamiflu

El avance del subclado K en la región y los casos en Argentina

En paralelo, el BEN brindó detalles sobre la expansión del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante que en los últimos meses comenzó a ser detectada en distintos países de la región y del hemisferio norte.

El 18 de diciembre, Brasil se sumó a la lista de países con identificación del virus, a partir de un caso importado, sin que hasta esa fecha se haya registrado transmisión local asociada. Durante el mismo mes, Costa Rica notificó la detección de la variante, mientras que Perú informó la identificación de dos casos pediátricos.

En tanto, Chile confirmó la presencia del subclado K a partir del análisis de muestras realizadas en el país. En el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá, se registraron detecciones crecientes de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K, en un contexto general de aumento de la actividad gripal.

En lo que respecta a la situación local, en Argentina se confirmaron hasta el momento tres casos. Dos de ellos corresponden a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de los cuales presentó co-detección de Covid-19. El tercer caso fue identificado en un niño de 5 años, que había sido internado en el Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

La detección de estos casos activó el seguimiento epidemiológico y la difusión de recomendaciones clínicas, en un escenario en el que las autoridades sanitarias insisten en la vacunación antigripal, la consulta temprana ante síntomas compatibles y el uso adecuado de tratamientos antivirales cuando estén indicados.