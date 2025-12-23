En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Gripe
Ministerio de Salud
Salud

"Supergripe" H3N2: advierten qué remedio puede ayudar a combatirla y cuándo tomarlo

Tras la detección de la variante subclado K de la gripe A (H3N2) en Argentina, el Ministerio de Salud destacó el uso de un medicamento como tratamiento antiviral en pacientes con factores de riesgo.

Supergripe H3N2: advierten qué remedio puede ayudar y cuándo tomarlo

"Supergripe" H3N2: advierten qué remedio puede ayudar y cuándo tomarlo

Tras la llegada al país del subclado K de la gripe A (H3N2) y la confirmación de los tres primeros casos en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación volvió a poner el foco en un medicamento que se hizo conocido durante la pandemia de gripe A de 2009: el oseltamivir, comercializado bajo el nombre de fantasía Tamiflú.

Leé también Brote de Gripe H3N2: cuándo llegaría a Argentina y cuál sería su impacto
brote de gripe h3n2: cuando llegaria a argentina y cual seria su impacto

El tema fue abordado en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido el lunes, donde la cartera sanitaria remarcó que “el tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”.

Según detallaron, la mayor efectividad del fármaco se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, aunque aclararon que existen evidencias que muestran beneficios incluso cuando el tratamiento se inicia de manera tardía, particularmente en pacientes que cursan enfermedad grave.

tamiflu

El rol del oseltamivir y las advertencias por su uso

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el oseltamivir puede aportar beneficios concretos tanto en pacientes ambulatorios como en aquellos que requieren internación, siempre que se utilice bajo indicaciones médicas específicas.

En el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) se advirtió que “el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia”, por lo que se remarcó la necesidad de promover un uso racional.

En ese sentido, se explicó que diversos estudios demostraron que, en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, el tratamiento se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones.

En los casos más severos, el impacto también resulta relevante. De acuerdo con el informe oficial, “en pacientes hospitalizados con influenza grave, se ha documentado una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad”, especialmente cuando el antiviral se inicia dentro de las primeras 48 horas desde el comienzo del cuadro clínico.

El boletín epidemiológico también destacó que, durante el año 2024, el Instituto Malbránno ha detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación en Argentina”.

Además, se subrayó que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”, una recomendación clave en contextos de circulación viral activa.

tamiflu

El avance del subclado K en la región y los casos en Argentina

En paralelo, el BEN brindó detalles sobre la expansión del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante que en los últimos meses comenzó a ser detectada en distintos países de la región y del hemisferio norte.

El 18 de diciembre, Brasil se sumó a la lista de países con identificación del virus, a partir de un caso importado, sin que hasta esa fecha se haya registrado transmisión local asociada. Durante el mismo mes, Costa Rica notificó la detección de la variante, mientras que Perú informó la identificación de dos casos pediátricos.

En tanto, Chile confirmó la presencia del subclado K a partir del análisis de muestras realizadas en el país. En el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá, se registraron detecciones crecientes de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K, en un contexto general de aumento de la actividad gripal.

En lo que respecta a la situación local, en Argentina se confirmaron hasta el momento tres casos. Dos de ellos corresponden a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de los cuales presentó co-detección de Covid-19. El tercer caso fue identificado en un niño de 5 años, que había sido internado en el Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

La detección de estos casos activó el seguimiento epidemiológico y la difusión de recomendaciones clínicas, en un escenario en el que las autoridades sanitarias insisten en la vacunación antigripal, la consulta temprana ante síntomas compatibles y el uso adecuado de tratamientos antivirales cuando estén indicados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gripe Ministerio de Salud
Notas relacionadas
Alerta por la gripe H3N2: refuerzan la vigilancia en Argentina tras detectarse 3 casos en el país
Alerta por la gripe H3N2: qué recomienda el Gobierno para evitar más contagios tras los primeros casos detectados
El Gobierno autorizó a viajar con mascotas en trenes y micros: los requisitos especiales para trasladarlas

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar