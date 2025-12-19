Alerta por la gripe H3N2: refuerzan la vigilancia en Argentina tras detectarse 3 casos en el país

SCNYCKWSQZCAFC5OIXX5OZFTXM Varios países de América Latina ya detectaron casos, entre ellos Perú, Chile, Bolivia y México.

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

Quienes se vacunaron el último invierno no necesitan volver a hacerlo. En cambio, se recomienda la vacunación a quienes no la recibieron, especialmente si integran grupos de riesgo. Las indicaciones incluyen a niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, además de inmunodeprimidos, diabéticos y personas con obesidad.

En este contexto, los grupos de riesgo deben mantenerse en alerta, en particular quienes viajen al hemisferio norte. También se anticipó que para febrero se esperan nuevas vacunas con el componente H3N2 correspondiente a la variante que hoy circula en esa región.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires instaron a los grupos priorizados a aplicarse la vacuna antigripal gratuita. Aclararon que en Argentina no se detectaron casos del subclado K ni un aumento inusual de infecciones, pero recomendaron reforzar la prevención ante un posible adelanto de la temporada de gripe.

La vacunación antigripal sigue como principal herramienta para prevenir cuadros graves y muertes por influenza estacional (Foto: Canva)

Situación de la gripe H3N2 en América Latina

En Perú, el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica preventiva tras confirmar dos casos en menores de edad en Lima, ambos con evolución favorable. Las autoridades señalaron que el riesgo de brotes masivos es bajo en el corto plazo, aunque podría aumentar en el invierno de 2026.

Bolivia activó una alerta naranja por un caso sospechoso asociado a un viaje a Japón. La ministra de Salud, Marcela Flores, explicó que se trata de una estrategia preventiva y destacó que el país ya registró 27 casos de influenza A H3N2 en lo que va del año.

En Chile, se confirmó el primer caso la variante K. El Ministerio de Salud informó que la detección está dentro de lo esperado según el comportamiento epidemiológico global y anticipó que podrían aparecer nuevos casos a medida que avancen los estudios de secuenciación.

La principal preocupación no es una mayor gravedad de la enfermedad, sino la velocidad de contagio, que sería alrededor de un 20% superior a la de otras variantes H3N2, según autoridades sanitarias de la región.

El Instituto ANLIS-Malbrán intensificó los estudios de laboratorio y determinó que la variante ya circula en el país.

Variante K: por qué preocupa a los sistemas de salud

La gripe H3N2 pertenece al virus de la influenza A, uno de los más comunes a nivel mundial. Se transmite por gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, y por contacto con superficies contaminadas. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular, tos seca, dolor de garganta y cansancio intenso.

El subclado K (J.2.4.1) es una evolución genética del H3N2 y se caracteriza por una mayor transmisibilidad, asociada a mutaciones en la hemaglutinina, la proteína que permite al virus ingresar a las células humanas. Los síntomas no difieren de los de la gripe estacional, aunque en niños pequeños y adultos mayores pueden aparecer náuseas, vómitos o diarrea.

Desde agosto de 2025, la variante se expandió con fuerza en Australia y Nueva Zelanda, y luego se volvió predominante en Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá. Según datos de la OMS, fue identificada en más de 34 países.

En América Latina, la OPS reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia genómica y la vacunación. Hasta mediados de diciembre, no se registró circulación sostenida del subclado K en la región, aunque la situación se mantiene bajo monitoreo permanente.