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Un impresionante temporal azotó Córdoba: granizo, tormentas y destrozos

El fenómeno se registró durante la mañana de este lunes en medio de una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional. Los vecinos compartieron imágenes de las piedras de gran tamaño y de los daños ocasionados.

Un impresionante temporal azotó Córdoba: granizo

Un impresionante temporal azotó Córdoba: granizo, tormentas y destrozos. (Foto: X)

Una intensa tormenta de granizo sorprendió durante la mañana de este lunes a vecinos de Unquillo, Mendiolaza y distintos sectores de Sierras Chicas, en Córdoba. El fenómeno se produjo poco antes de las 7 y estuvo acompañado por fuertes precipitaciones y una importante caída de piedras.

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Nieve en el sur de Chaján, Córdoba. (Foto: gentileza El Doce)

El temporal se desarrolló en medio de un escenario de inestabilidad previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para buena parte del centro del país. El organismo mantenía una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Córdoba y otras provincias.

La tormenta se extendió durante varios minutos y el granizo alcanzó un tamaño considerable. Vecinos de la zona registraron videos y fotografías en los que se observan piedras de gran tamaño, mientras que también fueron reportados daños en viviendas, vehículos y árboles.

Granizo de gran tamaño y destrozos en Sierras Chicas

El fenómeno comenzó cerca de las 7 de la mañana y afectó especialmente a Unquillo y Mendiolaza, además de otros sectores de Sierras Chicas.

Las imágenes difundidas muestran la magnitud de la tormenta y el tamaño de las piedras que quedaron acumuladas en patios, calles y viviendas. Algunos ejemplares alcanzaron dimensiones comparables a pelotas de golf.

El granizo provocó daños materiales en distintos puntos de la zona y obligó a los vecinos a resguardarse mientras avanzaba la tormenta.

Alerta amarilla por tormentas en Córdoba

Un impresionante temporal azot&oacute; C&oacute;rdoba: granizo, tormentas y destrozos. (Foto: X)

Un impresionante temporal azotó Córdoba: granizo, tormentas y destrozos. (Foto: X)

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta amarilla para distintos sectores de Córdoba durante este lunes. Este nivel implica la posibilidad de fenómenos capaces de provocar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

El escenario previsto incluía lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, con condiciones cálidas y húmedas durante parte de la jornada y un posterior descenso de las temperaturas.

Para este lunes se estimaba una mínima de 17°C y una máxima de 23°C, mientras que los vientos tendrían predominio del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La situación meteorológica responde a la presencia de aire húmedo e inestable sobre la región central, condiciones que favorecen la formación de tormentas.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

La inestabilidad no se limitará a las primeras horas del lunes. De acuerdo con el escenario meteorológico informado para la jornada, las condiciones podrían mantenerse durante la tarde y la noche, con posibilidad de nuevas tormentas aisladas.

En pocas palabras

  • Tormenta de granizo: Una intensa tormenta de granizo sorprendió en Unquillo y Mendiolaza.
  • Alerta amarilla: El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla por tormentas.
  • Daños materiales: El temporal provocó destrozos en viviendas, vehículos y árboles de la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI
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