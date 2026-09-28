Las imágenes difundidas muestran la magnitud de la tormenta y el tamaño de las piedras que quedaron acumuladas en patios, calles y viviendas. Algunos ejemplares alcanzaron dimensiones comparables a pelotas de golf.

El granizo provocó daños materiales en distintos puntos de la zona y obligó a los vecinos a resguardarse mientras avanzaba la tormenta.

Alerta amarilla por tormentas en Córdoba

Un impresionante temporal azotó Córdoba: granizo, tormentas y destrozos. (Foto: X)

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta amarilla para distintos sectores de Córdoba durante este lunes. Este nivel implica la posibilidad de fenómenos capaces de provocar daños y afectar temporalmente las actividades habituales.

El escenario previsto incluía lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, con condiciones cálidas y húmedas durante parte de la jornada y un posterior descenso de las temperaturas.

Para este lunes se estimaba una mínima de 17°C y una máxima de 23°C, mientras que los vientos tendrían predominio del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La situación meteorológica responde a la presencia de aire húmedo e inestable sobre la región central, condiciones que favorecen la formación de tormentas.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

La inestabilidad no se limitará a las primeras horas del lunes. De acuerdo con el escenario meteorológico informado para la jornada, las condiciones podrían mantenerse durante la tarde y la noche, con posibilidad de nuevas tormentas aisladas.