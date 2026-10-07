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Temporal en el AMBA: las impactantes imágenes de las inundaciones, calles anegadas y destrozos

Las tormentas generaron anegamientos en distintas localidades del Gran Buenos Aires, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el mal tiempo continuará durante las próximas horas con lluvias, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

un camión quedó atrapado bajo el agua al intentar atravesar un paso a nivel en El Palomar. (Foto: captura de video).

un camión quedó atrapado bajo el agua al intentar atravesar un paso a nivel en El Palomar. (Foto: captura de video).

Las intensas lluvias que afectaron este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones y complicaciones en distintos puntos del Conurbano. La Matanza, Pilar, Merlo, Lanús y El Palomar fueron algunas de las localidades más afectadas por el temporal, que además estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento.

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Uno de los episodios más llamativos ocurrió en El Palomar, donde un camión quedó atrapado bajo el agua al intentar atravesar un paso a nivel ubicado frente al Colegio Militar. Las imágenes del hecho se difundieron rápidamente a través de las redes sociales.

Alerta naranja y lluvias intensas

Ante las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por tormentas, el segundo nivel más alto de su escala de advertencias.

Según el organismo, en las zonas más comprometidas podrían registrarse acumulados de precipitación de entre 50 y 80 milímetros, además de actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 40 y 50 kilómetros por hora.

Para el jueves se prevé una continuidad del mal tiempo, con lluvias, inestabilidad y ráfagas de viento. (Foto: archivo)

Para el jueves se prevé una continuidad del mal tiempo, con lluvias, inestabilidad y ráfagas de viento. (Foto: archivo)

Las precipitaciones comenzaron poco después del mediodía y se intensificaron durante la tarde. Aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya durante la noche, las condiciones inestables persistirán.

Cómo seguirá el tiempo

El fenómeno está asociado al avance de una masa de aire frío desde el sur del país, que interactúa con condiciones templadas y húmedas sobre la región pampeana.

Para el jueves se prevé una continuidad del mal tiempo, con lluvias, inestabilidad y ráfagas de viento que podrían intensificarse hacia el mediodía.

El viernes se espera una mejora transitoria de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo aumento de la probabilidad de lluvias durante la mañana del sábado.

Recién el domingo volverían las condiciones de tiempo estable, con jornadas frescas y temperaturas que se mantendrán entre los 12 y los 18 grados.

Las provincias alcanzadas por la advertencia

La alerta naranja no solo abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires. El aviso también alcanza a sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro.

En todas esas regiones, el Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de tormentas localmente fuertes.

En pocas palabras

  • Temporal en el AMBA: Las intensas lluvias provocaron inundaciones y complicaciones en distintas localidades del Gran Buenos Aires.
  • Alerta naranja: El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas con posible actividad eléctrica y ráfagas de viento.
  • Pronóstico extendido: Se espera que el mal tiempo persista hasta el fin de semana, con mejora recién el domingo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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