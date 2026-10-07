Temporal en el AMBA: las impactantes imágenes de las inundaciones, calles anegadas y destrozos

Para el jueves se prevé una continuidad del mal tiempo, con lluvias, inestabilidad y ráfagas de viento. (Foto: archivo)

Las precipitaciones comenzaron poco después del mediodía y se intensificaron durante la tarde. Aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya durante la noche, las condiciones inestables persistirán.

Cómo seguirá el tiempo

El fenómeno está asociado al avance de una masa de aire frío desde el sur del país, que interactúa con condiciones templadas y húmedas sobre la región pampeana.

Para el jueves se prevé una continuidad del mal tiempo, con lluvias, inestabilidad y ráfagas de viento que podrían intensificarse hacia el mediodía.

El viernes se espera una mejora transitoria de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el pronóstico anticipa un nuevo aumento de la probabilidad de lluvias durante la mañana del sábado.

Recién el domingo volverían las condiciones de tiempo estable, con jornadas frescas y temperaturas que se mantendrán entre los 12 y los 18 grados.

Las provincias alcanzadas por la advertencia

La alerta naranja no solo abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires. El aviso también alcanza a sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Río Negro.

En todas esas regiones, el Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de tormentas localmente fuertes.