Diluvia en el AMBA y hay alerta naranja: hasta cuándo seguirá el temporal

El escenario estará acompañado por el avance de una masa de aire frío, que provocará un cambio en las condiciones térmicas una vez que pasen las tormentas.

Lluvias durante el jueves y un fin de semana más fresco

La inestabilidad continuará durante las primeras horas del jueves, cuando existe entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias aisladas. Luego, aunque el cielo permanecerá cubierto, la posibilidad de precipitaciones disminuirá durante la tarde y la noche.

La temperatura se ubicará entre los 14°C y los 17°C y nuevamente podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h. El descenso térmico será una de las características principales de los próximos días.

Para el viernes, el viento rotará hacia el sudeste y continuará con ráfagas, mientras que habrá abundante nubosidad. La mínima será de 13°C y la máxima apenas superará los 17°C.

El sábado podría presentarse otro episodio de inestabilidad. El pronóstico contempla una posible sudestada sobre el Río de la Plata, con viento sostenido y entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas estarán entre los 13°C y los 18°C.

En tanto, para el domingo y el lunes se anticipa cielo nublado y máximas cercanas a los 19°C. De esta manera, el cierre de la semana mantendrá temperaturas más bajas y pocas horas de cielo despejado.

Qué provincias tienen alerta naranja por tormentas

El mal tiempo no se limitará al AMBA. Para este miércoles, el SMN mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes sobre sectores del centro del país, entre ellos el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Córdoba, el noroeste de La Pampa y el norte de Buenos Aires.

En esas regiones pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas. Entre los fenómenos previstos aparecen abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo de diferentes tamaños y ráfagas intensas.

Los acumulados estimados se ubican entre 50 y 80 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

También se esperan tormentas fuertes en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe y el norte de Entre Ríos. En este caso, los acumulados previstos se encuentran entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en determinados sectores.

El SMN también mantiene una alerta amarilla por tormentas para el sur de San Luis y sectores de La Pampa y Buenos Aires. Allí se esperan fenómenos localmente fuertes, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica frecuente, lluvias abundantes en períodos cortos y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Los valores de precipitación acumulada previstos para estas zonas se ubican entre 20 y 40 milímetros, aunque también podrían ser mayores de manera localizada.

En tanto, Río Negro se encuentra bajo alerta naranja por lluvias persistentes. Para esa región se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores. En las zonas cordilleranas más elevadas tampoco se descarta la presencia de nieve.

Condiciones similares, aunque bajo alerta amarilla, están previstas para sectores de Neuquén, Chubut y el sur de Buenos Aires.

Viento y nevadas: otras alertas vigentes

El mapa de advertencias del SMN también incluye fenómenos asociados al viento y las nevadas. La región cordillerana de La Rioja, Catamarca y Salta, junto con el este de Buenos Aires, permanece bajo alerta amarilla por fuertes vientos.

Por otra parte, el oeste de San Juan y Mendoza tiene una advertencia amarilla por nevadas.