Tesla acelera hacia máximos históricos: ¿Qué está impulsando el rally?

La combinación de ambos factores genera un escenario atractivo pero también riesgoso para los inversionistas donde determinar los mejores puntos de entrada y salida serán críticos para obtener retornos atractivos.

El contexto macroeconómico también influye. Las acciones de la Reserva Federal han mejorado las condiciones del mercado puesto que los inversionistas se sentirán más inclinados a exponerse a activos de mayor riesgo para obtener rendimientos más elevados.

El apetito por la compañía también ha crecido a medida que los inversores descuentan los avances de su división de “robotaxis” y las proyecciones de mayor demanda antes de que caduquen incentivos fiscales clave en Estados Unidos.

Fundamentos detrás del repunte

Uno de los principales catalizadores recientes que disparó la acción de Tesla fue la decisión de Piper Sandler de aumentar su precio objetivo para la misma desde 400 hasta 500 dólares.

El argumento central de la firma se apoya en que la empresa no es solo un fabricante de automóviles sino un actor decisivo en la carrera por dominar mercados “inimaginablemente grandes”, como lo describió el analista Alex Potter.

La apuesta no se centra únicamente en los vehículos eléctricos, sino en la aplicación de inteligencia artificial en áreas como movilidad autónoma, robótica y, eventualmente, servicios de transporte masivo.

A este impulso se suma la aprobación regulatoria en distintos estados de EE.UU. para probar la flota de robotaxis con conductores de seguridad. Arizona y Nevada se suman a Texas y California en este experimento, que, de ser exitoso, podría convertirse en un modelo de negocio altamente escalable y redituable para la empresa.

Elon Musk ha afirmado que espera que este servicio provea cobertura a la mitad de la población estadounidense antes de que termine el año. Una promesa ambiciosa que, de cumplirse, redefiniría la forma en que se percibe el valor de Tesla.

Otro punto fundamental es el reporte de entregas del tercer trimestre. El consenso de analistas estima unas 446.000 unidades, lo que implica un incremento de 16% comparado al trimestre anterior.

Análisis técnico: rally con sabor a resistencia

Desde el punto de vista gráfico, Tesla logró superar una resistencia clave en la zona de los 365 dólares, impulsando un rally que lo llevó a rozar los 450 dólares.

Gráfico Tesla

La aceleración ha sido tan marcada que el precio de la acción se encuentra ahora claramente por encima de su media móvil de 50 días y bastante sobre-extendido en relación a la media de 200 días.

Este tipo de configuración suele interpretarse como una señal alcista, pero también advierte de un posible agotamiento en la tendencia de corto plazo.

Mayores volúmenes de transacción han acompañado la subida, lo que da validez al movimiento. Sin embargo, los indicadores técnicos empiezan a mostrar señales desobrecompra. El RSI se ubica cerca de los 80, un umbral que históricamente ha precedido fuertes correcciones en Tesla.

La próxima zona de resistencia se ubica justamente en torno a los 480 dólares, coincidiendo con el record histórico de Diciembre de 2024. Superar ese nivel con convicción abriría la puerta hacia el nuevo objetivo de 500 dólares que han demarcado los analistas, mientras que un rechazo podría generar una toma de beneficios hacia los 430-440 dólares, donde convergen algunas importantes zonas de soporte.

Es importante destacar que, más allá del corto plazo, la estructura de largo plazo sigue siendo positiva.

La acción ha recuperado la tendencia ascendente de 2023 y mantiene una serie de mínimos crecientes, lo que sugiere que los compradores aún dominan la dinámica del precio.

Cuando Tesla publique sus cifras de entregas y, posteriormente, los resultados del tercer trimestre, el mercado tendrá mayor visibilidad sobre el futuro cercano y esto podría determinar si el rally continuaría o si las fuerzas del mercado estarían listas para tomar un respiro.