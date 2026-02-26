Tras la agresión al camarógrafo de A24, la Policía Federal calificó el hecho como un "forcejeo"
Las autoridades de la fuerza emitieron un comunicado tras el ataque y detención de Facundo Tedeschini, quien debió ser atendido en el Hospital Ramos Mejía por las lesiones que presentaba.
El camarógrafo Facundo Tedeschini, al momento de ser detenido.
Tras la salvaje agresión de agentes de la Policía Federal Argentina al equipo de A24 ocurrida este jueves en las inmediaciones del Congreso, donde el camarógrafo Facundo Tedeschini fue detenido y debió ser atendido en el Hospital Ramos Mejía, la fuerza difundió un comunicado con su versión de los hechos.
Sobre el momento en que el trabajador fue agredido mientras cubría el ingreso de activistas de Greenpeace al Congreso, el parte oficial señaló que “un grupo de trabajadores de prensa se acercó para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas”.
En la misma línea, la PFA agregó que “durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.
Tras el episodio, según consta en el parte, el trabajador “fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente”.
En cuanto a la intervención judicial, el comunicado detalló que “se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.º 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura (la liberación del camarógrafo)”.
Por último, la Policía Federal afirmó que “sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”.
La brutal agresión al camarógrafo de A24
Este jueves por la mañana, en el marco del operativo que las autoridades desplegaron para contrarrestar la protesta, el camarógrafo Facundo Tedeschini de A24 fue golpeado por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios.
El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando la prensa registraba el traslado de unos 12 activistas detenidos. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados pidieron que los periodistas se corrieran de la entrada del estacionamiento donde estaban los móviles policiales.
“Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo, había trípodes, cables, estábamos en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió la cronista de A24, Agustina Binotti, desde el lugar, quien también recibió el químico en el rostro.
En ese contexto, Tedeschini quedó en medio del avance. Las imágenes muestran cómo un efectivo intenta arrancarle la cámara, lo empuja y lo hace caer. Ya en el piso, varios policías lo rodearon, lo golpearon y lo arrastraron para luego detenerlo.
Tras varios minutos de incertidumbre, personal médico ingresó al estacionamiento para asistir a los heridos, entre ellos el propio camarógrafo y la cronista, que debió retirarse momentáneamente por el ardor en los ojos producto del gas pimienta.
Ya cerca de las 9, el camarógrafo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía donde fue atendido y, más tarde, dado de alta.