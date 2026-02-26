En vivo Radio La Red
Actualidad
Antonio Laje
Policía
Descargo

El tajante repudio de Antonio Laje a los policías que agredieron al equipo de A24: "Creen que..."

El conductor de "Otra mañana", por A24, cuestionó con dureza el ataque de efectivos de la Policía Federal contra el camarógrafo Facundo Tedeschini y la cronista Agustina Binotti.

Antonio Laje repudió a los policías que agredieron al equipo de A24: Creen que el uniforme los habilita agredir a la gente

Antonio Laje repudió a los policías que agredieron al equipo de A24: "Creen que el uniforme los habilita agredir a la gente

Antonio Laje repudió este jueves la salvaje agresión de agentes de la Policía Federal contra el camarógrafo Facundo Tedeschini y la cronista Agustina Binotti, del canal A24, durante la cobertura de una protesta de activistas de Greenpeace contra la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso.

Facundo Tedeschini, el camarógrafo de A24 agredido cuando llegó al Hospital Ramos Mejía. 

"Lo empujaron, lo golpearon y luego le pegaron en el piso", describió el conductor sobre el accionar de los efectivos contra el camarógrafo. "Nunca debió estar esposado, golpeado ni lastimado", agregó.

En la misma línea, informó que el principal agresor sería un presunto cabo: "Hay un nivel de violencia en algunos hombres que tienen uniforme que nunca deberían tener un uniforme en su vida. Esperemos que lo dejen de tener rápidamente", expresó con indignación.

"Esto es una vergüenza, una cosa inédita", indicó luego al relatar las imágenes de la golpiza que recibió Tedeschini.

"Crearon un conflicto gratis. Los periodistas estaban cubriendo en un lugar habilitado para eso. Se estaban corriendo (en referencia a que estaban acatando el pedido que hizo la Policía de despejar la zona). No llegamos a entender cómo se le cruza por la cabeza a este grupo semejante violencia: es violencia por violencia. Creen que el uniforme los habilita a agredir a la gente", sostuvo.

"Lo peor de todo es que ni siquiera había manifestación, no había nada. Eran todos periodistas y medios", insistió.

"Esperemos que este grupo de violentos, que no deberían tener el uniforme que tienen, no lo tengan más", concluyó Laje.

Cómo fue la salvaje agresión de la Policía Federal al equipo de A24

Una violenta secuencia se vivió esta mañana en las inmediaciones del Congreso, durante la cobertura de una protesta de Greenpeace en la previa de la sesión del Senado donde se tratará la Ley de Glaciares.

En medio de un operativo policial, el camarógrafo Facundo Tedeschini de A24 fue golpeado, arrastrado y detenido por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios.

El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando la prensa registraba el traslado de unos 12 activistas detenidos.

