El tajante repudio de Antonio Laje a los policías que agredieron al equipo de A24: "Creen que..."

"Crearon un conflicto gratis. Los periodistas estaban cubriendo en un lugar habilitado para eso. Se estaban corriendo (en referencia a que estaban acatando el pedido que hizo la Policía de despejar la zona). No llegamos a entender cómo se le cruza por la cabeza a este grupo semejante violencia: es violencia por violencia. Creen que el uniforme los habilita a agredir a la gente", sostuvo.

"Lo peor de todo es que ni siquiera había manifestación, no había nada. Eran todos periodistas y medios", insistió.

"Esperemos que este grupo de violentos, que no deberían tener el uniforme que tienen, no lo tengan más", concluyó Laje.

Cómo fue la salvaje agresión de la Policía Federal al equipo de A24

Una violenta secuencia se vivió esta mañana en las inmediaciones del Congreso, durante la cobertura de una protesta de Greenpeace en la previa de la sesión del Senado donde se tratará la Ley de Glaciares.

En medio de un operativo policial, el camarógrafo Facundo Tedeschini de A24 fue golpeado, arrastrado y detenido por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios.

El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando la prensa registraba el traslado de unos 12 activistas detenidos.