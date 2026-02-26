Impactante video: así fue la violenta agresión a un camarógrafo de A24 en el Congreso

Violencia explícita hacia los cronistas de A24

La Policía Federal avanzó sobre los trabajadores de prensa que cubrían el operativo. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Binotti en referencia a Facundo, el camarógrafo del canal.

Según detalló, los equipos periodísticos se encontraban trabajando junto a colegas de otros medios y habían comenzado a moverse tras el pedido policial, pero no tuvieron tiempo de retirar los trípodes, cables y cámaras. En ese momento, afirmó, los efectivos arrojaron gas pimienta y los agredieron con empujones y hasta patadas.

“Es muy preocupante lo que acaba de suceder. Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo e inmediatamente nos tiraron gas pimienta. Al camarógrafo lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron hacia el estacionamiento donde están los demás detenidos”, agregó Binotti.

Ley de Glaciares: qué implica la reforma que tratará el Senado

La Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege y conserva las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo toda actividad que comprometa su integridad.

La propuesta del Gobierno, que ya tuvo media sanción en Diputados, redefine la protección del ambiente periglacial. Con el objetivo de atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos, permite el avance del extractivismo sobre zonas protegidas como reservas de agua dulce.

Según explica Greenpeace, la iniciativa apunta a reducir la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y delega en las provincias definiciones técnicas y administrativas que hoy funcionan como un piso mínimo común para todo el país.