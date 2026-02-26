En vivo Radio La Red
Impactante video: así fue la violenta agresión a un camarógrafo de A24 en el Congreso

Una violenta escena se registró esta mañana en las inmediaciones del Congreso, mientras se desarrollaba la cobertura de una protesta en la antesala del debate en el Senado por la Ley de Glaciares. El video de la agresión al cámara Facundo Tedeschini.

La cobertura de una protesta frente al Congreso terminó en un episodio de máxima tensión que quedó registrado en un violento video en el que se ve cómo el camarógrafo de A24 fue agredido y detenido por efectivos de la Policía Federal. Facundo Tedeschini y la cronista, Agustina Binotti, trabajaban en el operativo desplegado por las manifestaciones contra la modificación de la Ley de Glaciares que el Senado debatirá este jueves.

Leé también Dos periodistas de A24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el Congreso
El incidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana, cuando los medios registraban el traslado de unos 12 activistas detenidos en los móviles policiales. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados les ordenaron a los periodistas que se retiraran de la entrada del estacionamiento del Congreso.

“Nos pidieron que nos corriéramos y lo estábamos haciendo. Teníamos trípodes, cables y estábamos transmitiendo en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió al aire la cronista de A24, Agustina Binotti.

Aunque la sesión en el Senado está prevista para las 11, la tensión comenzó desde temprano con la detención de los activistas ambientales que habían saltado las rejas del Congreso para realizar una intervención sobre la escalinata en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares.

Violencia explícita hacia los cronistas de A24

La Policía Federal avanzó sobre los trabajadores de prensa que cubrían el operativo. “Nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando. Lo acaban de golpear, tiene la cara ensangrentada, muy lastimada”, relató Binotti en referencia a Facundo, el camarógrafo del canal.

Según detalló, los equipos periodísticos se encontraban trabajando junto a colegas de otros medios y habían comenzado a moverse tras el pedido policial, pero no tuvieron tiempo de retirar los trípodes, cables y cámaras. En ese momento, afirmó, los efectivos arrojaron gas pimienta y los agredieron con empujones y hasta patadas.

“Es muy preocupante lo que acaba de suceder. Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo e inmediatamente nos tiraron gas pimienta. Al camarógrafo lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron hacia el estacionamiento donde están los demás detenidos”, agregó Binotti.

Ley de Glaciares: qué implica la reforma que tratará el Senado

La Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege y conserva las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo toda actividad que comprometa su integridad.

La propuesta del Gobierno, que ya tuvo media sanción en Diputados, redefine la protección del ambiente periglacial. Con el objetivo de atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos, permite el avance del extractivismo sobre zonas protegidas como reservas de agua dulce.

Según explica Greenpeace, la iniciativa apunta a reducir la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y delega en las provincias definiciones técnicas y administrativas que hoy funcionan como un piso mínimo común para todo el país.

