Su hermano cometió el brutal crimen de su hija y ella lo ocultaba de la Policía

En ese contexto, el padre salió de la casa con la niña en brazos y, ya en la calle, en la esquina de Cornelio Saavedra y Espronceda, fue interceptado por Tejerina y otro hombre que circulaban en moto. Sin previo aviso, el agresor efectuó cuatro disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Aunque no apuntó directamente a la nena, uno de los proyectiles la alcanzó en el pecho. Tras el ataque, escaparon.

El medio Primer Plano Online informó que el conductor de la moto, identificado como Jonathan Riquelmi, fue arrestado al día siguiente cuando viajaba en auto hacia Rosario y permanece detenido a la espera de juicio como presunto coautor.

La pista actual

Más de dos años después, una pista indicó que el prófugo estaba escondido en la casa de su hermana, lo que motivó el allanamiento que permitió su captura. Durante el operativo intentó huir corriendo, pero fue reducido por policías.

ocultaba a su hermano que mató a su hijo cartel buscado

El hombre enfrenta cargos por “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego” en perjuicio de la menor y por “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” respecto del padre. El expediente también está bajo la órbita de la fiscal Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba.

El relato de una de las tías de la nena

Una tía de la víctima relató en su momento que el conflicto comenzó cuando el padre de la niña agredió a su pareja. Según dijo, el acusado fue a buscarlo tras enterarse de la situación. “Cuando él (por el papá de la nena) estaba sentado en la vereda llegó Cristian Gabriel Tejerina, le dijo ‘Vos no le pegás más a mi hermana’ y le disparó”, recordó.

El hombre herido recibió un tiro que le atravesó el pulmón, estuvo internado grave y logró sobrevivir, mientras que la pequeña murió poco después. La familiar agregó: “Tenemos miedo. Hasta el amigo de Rodrigo tiene pánico de declarar. Necesitamos que esté preso y que se haga justicia”.