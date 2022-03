Un chico no pudo pagar más la cuota del club de fútbol y se despidió de sus compañeros con un mensaje desgarrador

"Quería despedirme de todos, no queríamos esto ni mis papás ni yo, pero siempre entendí que si no se puede, no se puede. No tengo la suerte que tienen ustedes, mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque todos saben que el fútbol es lo que más amo, ya no se puede porque es muy caro", indicó el joven en el inicio del relato que fue compartido por Eliseo, compañero de categoría en el Everton, en Twitter.

"Por ahí algún día cuando sea grande y trabaje vuelva, los vuelva a ver. Igual si quieren agenden mi número, así cuando se acuerden de mí nos juntamos. Son un grupo re lindo, desde que empecé nunca hicieron diferencias conmigo", continuó el descargo que obtuvo más de 1500 retuits y más de 100 mil "likes" por parte de los usuarios.

"Gracias chicos, suerte. Como nos decía el profe Julio, tenemos que jugar, aprender pero sobre todo ser compañeros y divertirnos, los voy a extrañar una banda, gracias de verdad. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local, los voy a ir a ver como hice siempre", concluyó Pablo.

Una alegría para Pablo y sus compañeros

Tras viralizarse la historia del joven, Eliseo difundió un CBU que le brindó la mamá de Pablo para que reciban donaciones. De inmediato, el presidente de la institución Marcelo Fortes contó que el club tiene sistema de becas al que pueden acceder "muchísimos chicos".

En consecuencia, el dirigente pidió que le hagan saber a la madre del beneficio para que complete el formulario y su hijo pueda continuar en Everton. "No hace falta que donen dinero, estamos para contener", concluyó desde la misma red social.