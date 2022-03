Un estudio reveló avances para tratar el cáncer de mama con un medicamento

Se trata de Trastuzumab deruxtecan que se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales, donde el anticuerpo reconoce la puerta de entrada de estas células malignas, en este caso el receptor HER2, entra sin ser detectado y libera la quimioterapia que transporta para destruirlas, sin dañar tanto otras células sanas.

CANCER DE MAMA.jpg Los resultados del estudio demostraron que este tratamiento frena el avance del cáncer de mama en 3 de cada 4 pacientes

El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) de Barcelona y primer autor del estudio, dijo que "es un orgullo que la revista The New England Journal of Medicine haya aceptado estos datos, los publique y diga que este es un nuevo estándar de tratamiento para el cáncer de mama metastásico HER2-positivo", más aún cuando tuvieron la suerte de liderar este estudio a nivel internacional.

Los resultados del estudio demostraron que este tratamiento frena el avance del cáncer de mama en 3 de cada 4 pacientes. Es decir, un 75%. Una gran noticia, puesto que con la terapia estándar que se aplica a día se hoy solo se frena el 34%. En esta ocasión, su efectividad es el doble.

El estudio, en el que participaron 524 personas de 15 países, mostró que, a 12 meses del inicio del tratamiento, el 75,8% de los pacientes con el nuevo combinado lograba una supervivencia libre de progresión de la enfermedad frente al 34,1% de las que recibieron el convencional ahora.

Además, el porcentaje de pacientes con vida tras el año de seguimiento era del 94,1% con trastuzumab deruxtecan frente al 85,9% del trastuzumab emtansine.

“El resultado indica que nos vamos acercando a la ansiada cronificación de la enfermedad metastásica”, señaló Javier Cortés al diario El País, de España.

Cáncer de mama: cómo realizar un autoexamen

La detección temprana mejora las probabilidades de superar el cáncer de mama, por eso te contamos los pasos para realizarte el autoexamen:

El primer paso es una inspección visual:

1) Parate con el torso desnudo frente al espejo, manteniendo los brazos a los costados.

2) Observá si hay alguna de estas irregularidades:

Arrugas, hoyuelos o alteraciones en el tamaño, la forma o la simetría de los senos.

Si los pezones están hundidos (invertidos).

3) Modificá tu posición, inspeccionando las mamas mientras

Hace presión sobre sus caderas con las manos.

Levanta los brazos sobre la cabeza y hace presión con las palmas de las manos una sobre otra.

Levanta las mamas para observar si los pliegues de la base son simétricos.

autoexamen de mama.jpeg

Para facilitar el proceso de inspección de cáncer de mama, la Clínica Mayo recomienda realizarlo acostada o en la ducha. Otros consejos son: