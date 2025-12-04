La UCA informó que la pobreza bajó al 31,8% en 2025, pero advirtió que la mejora es frágil

la-piramide-socioeconomica-segun-nivel-de-ingresos-mensuales-de-los-hogares-en-2025-grafico-uca-MAP7TESGNFGNXOVBG3KR57BZPU La pirámide socioeconómica según nivel de ingresos mensuales de los hogares en 2025. (Gráfico UCA)

El informe subraya un dato clave: en dos décadas, la pobreza nunca perforó el piso del 25%, ni siquiera en ciclos de crecimiento.

Más del 70% del estrato “muy bajo” sigue siendo pobre

Los datos muestran diferencias profundas entre estratos socioeconómicos:

Estrato medio alto: 3,5% de pobreza

Estrato medio bajo: 28,4%

Estrato bajo: 57,1%

Estrato muy bajo: 71,8%

Esto significa que siete de cada diez personas del sector más vulnerable continúan bajo la línea de pobreza, incluso en un contexto de mejora general.

Además, la pobreza crónica, hogares pobres en 2024 y también en 2025, afecta al 29,9%, concentrándose en los estratos bajo y muy bajo.

Infancia en crisis: casi seis de cada diez hogares con niños son pobres

La brecha entre hogares con y sin niños es una de las más profundas y sostenidas de la medición. En 2025:

Hogares sin niños: 35,2% de pobreza

Hogares con niños: 58,9%

La indigencia infantil alcanza el 14,9%, lo que implica que uno de cada seis niños vive en hogares que no cubren la canasta alimentaria. Para la UCA, la infancia es el grupo “más expuesto” a las crisis y también el principal vehículo de reproducción intergeneracional de la pobreza.

Una Argentina en transición: modelo viejo desarmado, modelo nuevo sin consolidar

El informe plantea que el país atraviesa un momento bisagra. Para Salvia: “Aparece la crisis de un modelo agotado y la emergencia de un nuevo modelo libertario, proinversión y proexportación. Pero no está consolidado. Lo viejo ya se desarmó y lo nuevo todavía no existe”. Según la UCA, este escenario explica por qué los indicadores mejoran, pero no modifican la estructura social.

Mercado laboral: cae el empleo pleno y crece la informalidad

El mercado laboral muestra uno de los panoramas más críticos:

Se redujo la tasa de empleo entre 2024 y 2025.

Creció la precarización en los sectores de menores ingresos.

El 51,6% de los trabajadores no realiza aportes a la seguridad social.

Salvia lo describe de manera contundente:

“En Argentina no crece el desempleo: no hay empleo. No hay inversión y no crece el empleo decente”. Lo que sí aumenta es el autoempleo de subsistencia: changas, vendedores ambulantes, trabajos informales y mal remunerados. Este tipo de inserción laboral, sumado al desempleo abierto, representa hoy el 34% de la fuerza laboral urbana.