Se agarraron a las piñas por la "mala atención", pero un nuevo video reveló realmente qué pasó

La discusión comenzó con reproches verbales, pero rápidamente fue escalando. En el video de la pelea se observa cómo la clienta se acerca a la caja y mantiene un intercambio cada vez más tenso con la trabajadora, mientras otros clientes continúan comprando e intentan mantenerse al margen.

Cuando parecía que la situación terminaba, la mujer se dirigió hacia la salida. Sin embargo, un comentario de la cajera provocó que regresara abruptamente.

Fue allí cuando todo explotó: la clienta tomó un producto y se lo arrojó directamente a la cabeza a la empleada, lo que desencadenó una feroz pelea a golpes.

Piñas, tirones de pelo y caos dentro del local

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Las imágenes muestran cómo ambas mujeres comenzaron a forcejear violentamente delante de todos los presentes. Hubo empujones, tirones de pelo, gritos y golpes entre las góndolas y la zona de la caja registradora.

Durante varios segundos, ninguna parecía dispuesta a detenerse. Incluso la caja terminó en el piso mientras algunos clientes retrocedían para evitar quedar atrapados en medio del enfrentamiento.

Un joven que estaba comprando intentó separarlas sin éxito. Finalmente, otras personas ingresaron al local y consiguieron frenar la pelea.