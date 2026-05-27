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Se agarraron a las piñas por la "mala atención", pero un nuevo video reveló realmente qué pasó

Una clienta fue a reclamar por la supuesta mala atención a su hermana, pero la discusión escaló rápidamente y terminó a los golpes. Horas después, la mujer volvió al local para reclamar y terminó a las piñas con la cajera frente a otros clientes.

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El video previo al escándalo en Neuquén no muestra el supuesto maltrato denunciado.

El video previo al escándalo en Neuquén no muestra el supuesto maltrato denunciado.

El violento episodio ocurrido dentro de un almacén de barrio en Neuquén sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que cambió parte de la historia inicial. Mientras el video de la pelea entre una clienta y una cajera ya se había viralizado en redes sociales, ahora comenzaron a circular las imágenes del supuesto episodio previo de “mala atención” denunciado por la mujer que inició el reclamo.

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Y la novedad generó sorpresa: en la grabación no se observa ningún episodio de agresión ni maltrato evidente hacia la hermana de la clienta, como se había asegurado inicialmente.

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La pelea que se volvió viral

Todo ocurrió en un almacén barrial de Neuquén y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. Según había trascendido en un primer momento, una mujer ingresó al comercio para reclamarle a la empleada por la supuesta mala atención que habría recibido su hermana durante una visita previa.

La discusión comenzó con reproches verbales, pero rápidamente fue escalando. En el video de la pelea se observa cómo la clienta se acerca a la caja y mantiene un intercambio cada vez más tenso con la trabajadora, mientras otros clientes continúan comprando e intentan mantenerse al margen.

Cuando parecía que la situación terminaba, la mujer se dirigió hacia la salida. Sin embargo, un comentario de la cajera provocó que regresara abruptamente.

Fue allí cuando todo explotó: la clienta tomó un producto y se lo arrojó directamente a la cabeza a la empleada, lo que desencadenó una feroz pelea a golpes.

Piñas, tirones de pelo y caos dentro del local

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Las imágenes muestran cómo ambas mujeres comenzaron a forcejear violentamente delante de todos los presentes. Hubo empujones, tirones de pelo, gritos y golpes entre las góndolas y la zona de la caja registradora.

Durante varios segundos, ninguna parecía dispuesta a detenerse. Incluso la caja terminó en el piso mientras algunos clientes retrocedían para evitar quedar atrapados en medio del enfrentamiento.

Un joven que estaba comprando intentó separarlas sin éxito. Finalmente, otras personas ingresaron al local y consiguieron frenar la pelea.

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